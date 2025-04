O afundimento da URSS foi a catástrofe geopolítica mais grande do século, um verdadeiro drama para o povo russo que deixou milhons de compatriotas fora do território nacional desde a queda da URSS em 1991, declarava Putin em 2005. Todos recordamos também as suas frias relaçons com Gorvachov manchadas pola sua conivência com Ocidente, o inimigo insidioso e permanente.

O hegemonismo expansionista latente e o desacordo permanente com as fronteiras com Ocidente cada vez mais próximas explodiu inesperadamente com a conquista por surpresa da península de Crimeia em 2014 e o início da guerra de Ucránia com que Rússia pretendia lavar a afrenta da revolta anti-russa do Euromaidan com a obrigada retirada do candidato pró-russo Viktor Yanukovytch. Umha ferida intolerável para a consciência pós-imperial da Rússia pós-soviética.