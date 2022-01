Gélida olhada, dizemos com motivo. A eliminaçom de interferências lumínicas ou do efeito do pó cósmico é crucial para desvendar a ténue radiaçom infravermelha no intervalo de 0,6 a 27 micras objecto da James Webb. Com tal objectivo, o JWST loze um generoso pára-sol protector da luz solar directa consistente em 5 folhas desencartáveis de policarbonato revestidas de alumínio por um lado e de silicona polo outro que será desencartado totalmente quando alcançar o ponto L2 formando uma generosa manta de 21,2 x 14,2 metros. Um campo de ténis como gostam dizer os cronistas científicos.

O esfriamento directo dos elementos ópticos é confiado a um sistema criogénico de hélio liquido capaz de garantir-lhe á infalível retina receptora do telescópio umha temperatura de -267,15 ºC; a 6 ºC apenas do zero absoluto: -273,15 ºC.

De costas ao sol, espreitando o cosmos, brilha o espectacular olho dourado formado por 16 hexágonos independentes de berílio revestido de ouro que conforma um círculo de 6,5 metros de diâmetro. Um sistema de micro motores automáticos encarregam-se de assegurar a focagem óptima dos 16 segmentos captadores para melhor receber o ténue sinal seleccionado.

Um sofisticado instrumental conectado ao do espelho secundário, que concentrar a luz recebida do magno espelho primário dourado, encarrega-se de comandar e perscrutar a informaçom recebida. O denominado ónibus espacial, que pesa apenas 350 quilogramas das 6,5 toneladas do conjunto da estaçom espacial, alberga o instrumental preciso para a propulsom, orientaçom, computaçom e comunicaçom do JWST e em especial o requintado laboratório Integrated Science Instrument Module, ISIM2, coraçom do projecto. O prodigioso laboratório fica justo atrás do grande olho dourado que constitui o espelho primário e organiza-se em três regions. A primeira é um dispositivo criogénico para dissipar o calor procedente do JWST e evitar interferências com o sinal infravermelho recebido, a segunda é a quadruple equipe instrumental do ISIM e, finalmente, a terceira contém o subsistema de controle e comando do conjunto e o compressor criogénico. Um prodígio tecnológico pendurado a 1,5 milhons de quilómetros para tentar perscrutar a ténue radiaçom infravermelha capturada, tanto mais imperceptível quanto mais longa a longitude de onda é. É oportuno apontar que o instrumental do ISIM opera na banda de longitudes de 0,6 a 28 micras enquanto o olho humano só permite a esculca na banda de 0,39 a 0,75 micras.