O universo das políticas qualificadas de woke que resume a normativa de convivência e solidariedade é objecto de burla e desprezo. Santiago Abascal —quem o iria dizer— é um visitante celebrado na Casa Branca onde é recebido com honores de chefe de Estado. Maus tempos nunca faltárom —O tempora, o mores— mas poucos como estes carregados de dólares, bombas, prepotência, e apetite irrefreável de saqueio.

A convençom conservadora CPAC de 22 de Fevereiro do presente ano em Washington foi convertida numha autêntica cerimonia de entronizaçom do novo imperador e os seus validos sob o lábaro imperial de MAGA que pretende conjurar o medo à decadência e ao descrédito mundial que aninha na sociedade americana. O acto abalou com força no cenário internacional. Na Uniom Europeia estendeu-se umha sensaçom de orfandade e final de época com demanda de urgente reparaçom. A Uniom só pode contar já com as suas próprias forças e com a necessidade de confederar as agendas nacionais. De pronto, estamos instalados no trumpismo, calamidade planetária que ninguém viu chegar. Agora mesmo, começos do mês de Março de 2025, a totalidade de mandatários comunitários debatem a revisom das políticas de defesa comum e o seu financiamento. No meio do cenário assoma o sorriso viperino de Vladimir Putin, trás da queda dum mundo onde a OTAN parece ter perdido todo sentido e o genocídio de Gaza é convertido em banal videoclipe para regozijo de Benjamin Netanyahu mentres os Kim Jong-un, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Javier Milei, Jair Bolsonaro, o primeiro ministro eslovaco Robert Fico, e a escura bazófia da Fundaçom Patriotas junto com Jordan Bardella e Nigel Farage desfilam em triunfal procissom. No concorrido festival nom podiam faltar os memes de difusom massiva como motosserras e cripto moedas que a tropa trumpista adora. Em pleno delírio, Donald Trump, que insiste em anexar-se Groenlândia, Canadá e o Canal de Panamá declara "Muitos afirmam que o primeiro mês da nossa presidência é o mais exitoso da história da nossa naçom e o que é mais impressionante ainda, sabedes quem é o número dous? George Washington!”. Fantasias dum bebé malcriado que diverte o mundo com os seu gracejos mentres esgrime toda a panóplia do seu omnímodo e imprevisível poder imperial. É para tremer embora tenhamos o consolo de contar com apenas quatro anos de improrrogável mando que lhe concede a Constituiçom e a disposiçom de Europa a reverter o dano afastando-se sem perder tempo duns Estados Unidos definitivamente alheios.