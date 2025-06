Un barco contra os cons

Sánchez aínda dispón dunha bala se é quen de se arriscar: a de lle dar un grande xiro republicano ao seu goberno, reconstruíndo o pacto de investidura cos 178 deputados que o votaron hai ano e medio, pactando para os dous anos que fican para o remate da lexislatura unha axenda a prol do desenvolvemento das liberdades, de loita contra a corrupción e de afondamento na plurinacionalidade

No canto disto amosouse unha liña continuísta na xestión pública, totalmente inserida na tradición oligárquica do réxime de 1978, malia que nas políticas económicas adoptáronse certas medidas correctas favorábeis ás maiorías sociais, nomeadamente xurdidas da iniciativa do soberanismo galego, vasco e catalá e da esquerda estatal. O propio Sánchez amosou máis dunha vez propósitos de reconectar o PSOE do réxime do 78 co progresismo de raizame republicana que fixo posíbel as súas investiduras de 2020 e 2023, mais esta tendencia ficou freada pola enxurrada xudicial apoiada polas dereitas españolas. Nesta conxuntura, os problemas de verticalidade da acción política e hiperliderado de Pedro Sánchez (responsábeis dos bos resultados electorais de 2019 e de ter salvado a roupa no 2023) contribuíron á parálise da acción de goberno e ao arquivo dunha axenda progresista nas liberdades, na política territorial e na implementación de modos de gobernanza máis participativos e horizontais, como ven de escribir Cristina Fallarás. Unha e outra vez a realidade amosa que a axenda de reformas socias e políticas require dunha axenda de reformas na gobernanza e máis no xeito de desenvolveren a política.

Aínda fican por diante 25 meses teóricos de lexislatura, mais de aquí en diante os problemas para Sánchez e o PSOE van medrar. No desenvolvemento das pescudas do “caso Abalos-Cerdán” (antes caso Koldo ) é moi difícil que non xurdan fíos que vencellen esta organización a outras áreas do goberno do estado alleas ao Departamento responsábel de Transportes-Fomento.

Sánchez aínda dispón dunha bala se é quen de se arriscar: a de lle dar un grande xiro republicano ao seu goberno, reconstruíndo o pacto de investidura cos 178 deputados que o votaron hai ano e medio, pactando para os dous anos que fican para o remate da lexislatura unha axenda a prol do desenvolvemento das liberdades, de loita contra a corrupción e de afondamento na plurinacionalidade. Os seus socios soberanistas galegos, cataláns, vascos e mesmo valencianos e baleares van ter presión de cadanseus electorados e precisan dun grande reseteo en Moncloa, dunha auténtica mutación transformadora do réxime do 78. Mais este xiro republicano, este new deal será xa outra historia.