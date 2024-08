Un novo ciclo político en Cataluña

Cando se concreten algúns aspectos pendentes de cuantificación poderán analizarse, con rigor, as consecuencias deste pacto no financiamento das restantes CC.AA. Mentres, resulta indiscutíbel a dimensión política singular do sucedido. Despois de mais dunha década de máxima polarización política en Cataluña por mor da incapacidade para atopar puntos de encontro entre as forzas partidarias e contrarias a un proceso de independencia, hoxe semella que se pode abrir un camiño compartido por sectores de ambos universos. Non haberá, a curto prazo, un referendo decisorio sobre a constitución dunha Cataluña independente pero tampouco existirá un continuísmo puro e duro das políticas practicadas polo PP até o ano 2018. O que latexa no fondo do acordo subscrito por PSC, ERC e Comúns é unha nova lectura do texto constitucional mais congruente co carácter plurinacional do Estado e mais ambiciosa nos contidos do sistema de autogoberno deseñado nesa norma. Certamente, o ideal sería proceder a unha reforma completa da "lei de leis" pero, hoxe por hoxe, non se dan as condicións políticas requiridas para semellante tarefa.

Onde non existe dúbida é no mundo do PP. Haberá novas versións do "España se rompe" e de "Cataluña nos roba"

Antes de que remate este ano, coñeceremos algunhas respostas ás importantes incógnitas que agora mesmo están enriba da mesa: que decisións tomará Junts na súa vindeira Asemblea? Como resolverá ERC as serias divisións internas que padece? Cal será a reacción das organizacións territoriais do PSOE ante o "financiamento singular" pactado en Cataluña?

Onde non existe dúbida é no mundo do PP. Haberá novas versións do "España se rompe" e de "Cataluña nos roba". Da igual que Feijoo afirmara, no ano 2016, que se podería falar dun "concerto" para Cataluña ou que González Pons diga agora que con Junts non terían problemas en pactar "dentro da Constitución". Mentres Ayuso e Abascal segan exercendo de "vixiantes" da ortodoxia, o PP seguirá desconectado da maioría da sociedade catalá agardando por unha vitoria electoral no último minuto ou na prorroga.