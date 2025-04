Un par de chiringuitos

Paréceme ben que non haxa chiringuitos nas Catedrais nin no Cargadoiro, pero as razóns esgrimidas fan que pense que o titular da noticia non debera ser tanto a oposición do concello como a 'abstención' dunha oposición real manifestada a través dun informe

Así, paréceme ben que non haxa chiringuitos nas Catedrais nin no Cargadoiro, pero as razóns esgrimidas fan que pense que o titular da noticia non debera ser tanto a oposición do concello como a 'abstención' dunha oposición real manifestada a través dun informe. Algo así como un 'non nos parece moi ben, pero vós veredes' que no seu momento se poda continuar cun ‘é un desastre, pero non é culpa nosa’ ou un ‘aínda que non cumpría, non nos opuxemos rotundamente porque vimos que era unha oportunidade’.

Mentres, segundo a noticia, na zona de os Bloques o informe correspondente a outro posto é positivo, lembrando nel sinxelamente que xa houbo un hai tempo. Non se aclara se daquela estaba ou non en vigor a normativa sobre venta ambulante.