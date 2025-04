Un telescopio en Ribadeo

Para quen non o coñeza, ou necesite lembrar, a Casa da Ría ten un cuarto de século ás costas, e alí se instalou unha pequena mostra explicativa da ría de Ribadeo, se teñen celebrado cursos de diversas materias ou se mantiveron observacións astronómicas pola A.C. Xerfa, e tamén cursiños de astronomía, mesmo despois de que a cúpula que alberga o telescopio da asociación presentara dificultades na súa apertura, dificultades que foron medrando co tempo.

Agora, o que queda das súas contraventás, a máis de ser un perigo, viría mellor como mal combustible que para calquera outra cousa. A porta que dá á terraza é un pequeno obstáculo para o paso, sen peche e movéndose a duras penas sobre o chan entre o que nace a maleza. Escaleiras exteriores e terraza poderían servir de viveiro para substituír as árbores cortadas no pobo; de feito acubillan exemplares máis altos que unha persoa (e teño persoalmente arrincado dúas xeracións anteriores de árbores no mesmo lugar). O panel da porta de entrada á cúpula do telescopio está arrincado e apoiado nas escaleiras interiores, as baldosas que aínda seguen colocadas axudan a gardar as raíces das árbores na súa procura da auga que non desauga por riba da tea asfáltica. E así sucesivamente.

Coñezo o dito de que as cousas do pazo van despazo, mais o desleixo das instalacións públicas de Santa Cruz é evidente. Foino en anteriores alcaldías, e cada vez é máis patente.