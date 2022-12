Unha banca parasita e cobizosa

Paralelamente vamos vendo como esta dinámica bancaria en nada favorece as familias e as pequenas e medianas empresas. que, por caso, en España e en Galicia son a base macroeconómica da actividade económica e do emprego. Nun momento ademais como o actual en que por mor da crise provocada primeiro pola pandemia e logo pola guerra en Ucraína os estados precisan de endebedarse para así pode cubrir, por caso, o que non fai unha actividade privada moi golpeada pola ruptura da cadea de valor a nivel mundial. Os gobernos europeos non deberan permitir que cando tan necesario se fai o crédito, un acceso doado e fácil ao mesmo por quen realmente o precisa, os bancos segan coas súas prácticas especulativas e avariciosas propias dunha banca parasita.

Unha banca parasita acostumada tanto a traballar con elevados niveis de apalancamento como, por caso, a colaborar no branqueo de capitais de moi dubidosa procedencia e tamén a facer trampas no mercado das débedas soberanas

Unha banca parasita acostumada tanto a traballar con elevados niveis de apalancamento como, por caso, a colaborar no branqueo de capitais de moi dubidosa procedencia e tamén a facer trampas no mercado das débedas soberanas. Como proba do primeiro -o apalancamento: un dos piares da actividade bancaria especulativa- temos o derradeiro informe da EBA citado ao principio que confirma como ao día de hoxe, e a pesares das experiencias habidas, o apalancamento da banca europea segue sendo elevado: unha situación explosiva pois si se produce unha caída de valor dos activos adquiridos os fondos propios evaporaranse e.. os gobernos europeos terán que saír novamente a salvalos da creba. O branqueo de capitais é unha práctica recorrente dos grandes bancos europeos como, por caso, vimos de comprobar recentemente cun banco español, Banco Santander, e un británico, o HSBC multados pola FCA (Financial Conduct Authority) pola "mala xestión dos seus sistema de control do branqueo de capitais e outros delitos financeiros". No caso do HSBC "chove sobre mollado" pois as súas relacións, por caso, cos carteis da droga colombiana e mexicana e coa oligarquía rusa, aproveitando as vantaxes de branqueo que ofrece a City de Londres, veñen de décadas atrás. Finalmente en relación coa manipulación das débedas soberanas fai poucos días a Comisión Europea acusou a dous dos maiores bancos europeos, un alemán -Deutsche Bank- e outro holandés -Rabobank- de facer trampas, "empregando prácticas que restrinxen a competencia", nos mercados de negociación dos bonos. En relación ao Deutsche Bank -o maior banco europeo- podía escribirse unha novela de terror en base as súas continuas malas prácticas bancarias: manipulación dos prezos de determinadas materias primas e de minerais valiosos, venta fraudulenta de certificados de emisión de gases de efecto invernadoiro, manipulación da taxa do Libor, branqueo de diñeiro negro procedente das monarquías arábigas, corrupción de políticos.....etc.