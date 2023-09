Unha Carta Aberta a Europa

Esa guerra leva moito tempo en marcha. O 14 de agosto de 1912, un xornal de Nova Zelanda publicou un artigo que advertía do efecto da queima de carbón no clima terrestre. Este aviso foi ignorado. O libro de Rachel Carson Silent Spring publicouse uns cincuenta anos despois. Tratábase do uso imprudente de pesticidas e do efecto sobre a vida das aves: o título fala por si só. De novo, ignorado. Vinte anos máis ou menos despois diso, asistín a unha serie de conferencias que se centraban nos puntos de inflexión que nos levarían a unha situación en que o quecemento global acadaría un límite crítico. Eses avisos tamén foron ignorados. E agora xa chegou ese momento. O mundo natural, a vida no planeta Terra, aínda segue baixo ataque, está perigosamente preto de ser insostible. Non poderiamos chegar a esta crise da natureza, e aínda ignorala, se non perdésemos o contacto coa natureza, coas criaturas da Terra, coa propia Terra.

James Lovelock propuxo a hipótese de Gaia: o planeta que habitamos e as criaturas coas que o compartimos forman un sistema interdependente, harmónico e benigno. A aparente negativa da humanidade a deixar que exista esa harmonía, ou a formar parte dela, parece vir da noción de que a natureza debe estar ao servizo das nosas necesidades, de que pode ser explotada como e cando queiramos. Non nos asombramos, como deberiamos, dos sutís misterios do mundo natural.

Síntome atraído pola imaxe dos paxaros en voo. Síntome particularmente atraído polas aves rapaces. Escribín un poema Bowland Beth sobre unha gatafornela (especie protexida) que mataron ilegalmente nun campo de pitas do monte. O negocio de luxo de matar pitas do monte por pracer non deixa que os seus depredadores naturais subsistan; é unha evidencia máis do danina que é a nosa relación coa natureza. Síntome atraído tamén pola lebre, polo mito e a lenda da lebre como animal cambiante, asociado as bruxas, pola súa historia cultural, tamén pola criatura viva como a encarnación deses misterios. Escribín unha secuencia de poemas Lepus que identificaba a lebre como unha figura arteira que, nun poema titulado A lebre como mal agoiro, vaticina un futuro sombrío se se seguen a ignorar as evidencias de quebra ambiental. A lebre fala de:

... estas cousas que, non importan/ as túas campás e velas,/ non importa as túas medias/

medidas, os teus poucos pasos atrás, virán, chegarán,/ chegarán.

Só agora vexo que a última liña, escrita doce anos antes, leva o mesmo impulso rítmico que a profecía de Anne Askew.