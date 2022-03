Unha mediación chinesa en Ucraína

Dende a óptica chinesa, non se trata só de influír en Rusia ou Ucraína, senón tamén nos EUA e na OTAN, que sempre levaron a voz cantante nesta crise ata a súa eclosión definitiva en que discretamente cederon o primeiro plano aos sufridos europeos, que descubrimos entón as ínfulas redentoras do Sr Borrell.

Nas recentes conversas mantidas en Roma entre os EUA e China, este tema estivo sobre a mesa, xunto ao problema de Taiwán, onde Washington avanza posicións a cada paso, claramente asertivas como agora se di, rexeitadas de plano por Beijing que denuncia o risco de traspasar o que considera unha liña vermella. As posturas mantéñense inalterables. Para Washington, Beijing non é neutral de todo e mais ben está do lado de Moscova. Cobran pleno sentido así as acusacións a propósito da suposta disposición a moderar o impacto das sancións ou a prestar axuda militar (como fai Occidente a unha das partes do conflito) ou financeira, que a diplomacia chinesa nega contundentemente. Ese aguillón será cada día máis intenso ata lograr certificar a convicción de que Beijing está apuntado a un dos bandos. Os dous no mesmo saco para neutralizalos simultaneamente. E de paso, perda de fol do seu hipotético poder mediador.