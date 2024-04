Unha reforma que aínda segue pendente

Pero seguramente onde o sistema fiscal español “fai mais auga” e en xustiza fiscal. Varias son as razóns pero seguramente que a mais relevante sexa que “o IRPF en España o pagan os rendementos de traballo -pensionistas e traballadores con nómina-, as grandes fortunas non se retratan no IRPF” (Carlos Cruzado, Jose Maria Mollinedo.....) pois mentres o peso das rendas de capital na riqueza nacional equivale ao 56,80% a súa contribución ao IRPF é o 16%. No resto dos impostos estas grandes fortunas tampouco pagan o que deberan e así, por caso, no Imposto de Sociedades “mentres os tipos efectivos que pagan as grandes corporacións están en torno ao 5%, habendo casos que incluso tributan cantidades mínimas con tipos que rondan o 1,5%, as pequenas e medianas empresas pagan sobre o 13%.” (Carlos Cruzado......). En relación aos impostos de Patrimonio e Sucesións a pesar de ter un grande efecto redistributivo ben foron suprimidos nalgúnhas comunidades ben teñen un carácter marcadamente regresivo con tipos pouco axustados ao valor da riqueza. Fenómenos todos que fan que o sistema fiscal español “faga aguas” en xustiza fiscal.

En torno a fiscalizade autonómica estes autores apostan por un novo modelo fiscal que persoalmente subscribo para Galicia no curto e o medio prazo: a creación de axencias tributarias consorciadas entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas

En torno a fiscalizade autonómica estes autores apostan por un novo modelo fiscal que persoalmente subscribo para Galicia no curto e o medio prazo: a creación de axencias tributarias consorciadas entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas (algo que non existe na actualidade) por que, entre outras vantaxes, “posibilitan un control tributario mais eficaz e un maior éxito na loita contra a fraude fiscal” (Carlos Cruzado....) e, engado eu, maiores ingresos tributarios e tamén maior equidade.

Para rematar subliñar que a democracia e o estado de benestar en España se resenten de esta falla dun sistema fiscal mais xusto e suficiente.



(*): Loxicamente este artigo fai referencia exclusivamente ao sistema fiscal español. Para outro artigo deixou as propostas fiscais para Galicia que engaden algunhas apartacións relevantes (IRPF, Patrimonio, Medio ambiente, Fraude fiscal....)