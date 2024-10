Vencerá a maldade?

Algúns, como Netanyahu, non teñen límite. Non hai ninguén no mundo hoxe que poida pararlle os pés. Ninguén. Mesmo Biden decide, como él, o que é a xustiza. Sen rubor

Co paso dos anos, superada a guerra fría coa caída do Muro de Berlín e a desintegración da URSS, entramos nun periodo no que algúns inxenuos (quizáis) soñamos cos "dividendos da paz" para afrontar as grandes desigualdades que persistían no planeta, orixe de tantos conflictos. Pero non foi así. Moi pronto voltamos ás andadas, non aprendimos nada, outra vez á loita pola hexemonía, á carreira -sen fin- de armamentos, á confrontación e ás guerras, directas, híbridas ou interpostas.

E hoxe xa estamos -outra vez- nun mundo sen regras. No que os máis fortes poden facer e desfacer ó seu antollo, intervir, ocupar, con total impunidade e cunha hipocresía que da noxo.