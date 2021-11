Xa escribín sobre o 27 (a chegada) e o 30 (o doce de leite) pero case nada sobre o 8 de decembro que alí é o “Día das Praias”. Foi cando gocei doutra saborosa sorpresa de aquel lugar no que os nenos xogan durante horas na area e brincan coas suaves ondas do Río da Prata. Sendo un día festivo o meu pai tiña libre e decidiu que fosemos ata o Buceo que era a praia menos afastada do noso domicilio. Nunca vira tal cantidade de sombrillas nun areal que tiña forma de fouce e con rochedos que a separaban de Malvín (leste) e do edificio do Museo Oceanográfico (oeste). Axiña atopei un amigo para enredar. Fixemos varios pozos de distintas profundidades e a certa distancia do mar para que se enchesen coas sucesivas ondas mediante unha canle que chegaba ata onde a area comezaba a humidezerse.

Arredor das seis da tarde a miña nai chámame para que veña merendar e sentado debaixo da sombrilla doume un “refuerzo” (así lle chamaban aos bocadillos) feito con pan porteño. O certo é que sentín unha grande alegría porque o sabor do friame do recheo (disque era mortadela) fíxome namorar un pouquiño máis de aquela terra onde os nenos poden escoller entre doce de leite ou mortadela ou mellor aínda, ir alternando xa que non é doado deixar un por outro. Probei outras mortadelas, incluída algunha de Bolonia que disque é onde naceu pero a montevideana de “Cativelli” ou de “Otonello” (a miña nai non lembra de cal comprara) está por enriba de calquera. Poida que sexa moi subxectivo pero quizais a mestura do embutido leva unha pouquiña carne de vacún que mellora notablemente o produto orixinal. Non sei pero cada día que pasa son máis seareiro dun acolledor país no que nunca paguei un peso por cursar os meus estudos primarios, secundarios e universitarios. Agora quero berrar forte: VIVA A REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI! VIVA A PATRIA DE ARTIGAS!