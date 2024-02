Votar pola 'Galicia destroyer'

“A Galicia que funciona” é a que despreza a diversificación de producións e o reforzamento económico do medio rural a través de políticas transversais que mobilicen recursos económicos para reorientar as vidas de miles de galegos e galegas que sosteñen identidade, territorio e paisaxe

“A Galicia que funciona” é a que despreza a diversificación de producións e o reforzamento económico do medio rural a través de políticas transversais que mobilicen recursos económicos para reorientar as vidas de miles de galegos e galegas que sosteñen identidade, territorio e paisaxe. A mesma “Galicia” que os condena a unha vida limitada en servizos, atencións a dependentes, comunicacións, educación e cultura. A “Galicia que funciona” quere un rural miserento, dependente e servil, exportador de man de obra moza e obxectivo número 1 para o seu baleirado e explotación. Por iso, o progreso do rural debe ser administrado en contadas pingas, non vaia ser que se desenvolva e se “independice” do sistema clientelar.

Esa “Galicia que funciona”, en materia ambiental, concrétase en dúas persoas que son a perfecta metáfora do avestruz que enterra a cabeza para non mirar. Unha, a Directora Xeral de Patrimonio Natural da Consellaría de Medio Ambiente, que enxerga a chaira intermareal cargada de metais pesados da Ría de Ortigueira desde o seu chalete-segunda residencia de Figueiroa (Cariño) e, case na mesma panorámica, a canteira de dunita explotada por Pasek Minerales, responsábel desa polución e recoñecida pola “Galicia que funciona” co Premio Galicia de Innovación e Deseño 20231. A outra, a súa xefa, a Conselleira de Medio Ambiente, que sen rubor pasa de negar e desprezar a relevancia dunha máis que potencial ameaza plástica na beiramar, a fachendear orgullosa dunha reacción serodia e insuficiente, a remolque da opinión pública.

Esa “Galicia que funciona” é unha pita sen cabeza, que corre desorientada cara ningures e que, unha vez fenecida, será desplumada e servida para consumo da caste imperial que sobrevive enriquecida, instalada na colonización e o sometemento dunha periferia que despreza

Esa “Galicia que funciona” é unha pita sen cabeza, que corre desorientada cara ningures e que, unha vez fenecida, será desplumada e servida para consumo da caste imperial que sobrevive enriquecida, instalada na colonización e o sometemento dunha periferia que despreza. Por iso, o Partido Popular actúa debilitando, empobrecendo, intoxicando ese vizoso organismo colectivo que era, e é aínda, a nación galega. O obxectivo non é outro que converter a nosa terra nun predio libre de atrancos para vampirizar os recursos, nunha íntima simbiose entre o colectivo local de “arneiróns” clientelares e caciquís e ese conglomerado político-empresarial da capital española ao que pertencía boa parte da cuadrilla condenada por suborno (activo e pasivo), falsidade en documento mercantil, malversación de caudais públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude á administración pública, branqueo de capitais, delitos contra a facenda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exaccións ilegais, etc., etc..

A alternativa para sobrevivir pasa por construír a Galiza sen complexos, dona do seu destino e dos seus recursos, capaz de integrar progreso e sustentabilidade e de ofrecer un mundo e unha vida mellores a quen a habitamos orgullosos de nacencia ou de vivencia. O 18 de febreiro temos a oportunidade de avanzar nese camiño.