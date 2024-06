Voz galega nun Parlamento Europeo máis á dereita

No Estado español a participación foi máis baixa (49,22%), o que relativiza en certa medida a radiografia que xurde destes resultados. Tamén gañou nidiamente o PP (34,18% e 22 escanos) fronte ao PSOE (30,19% e 20 escanos), malia que Núñez Feijóo seica non acadou o plebiscito contra Sánchez que tentaba. Medra a extrema dereita, con Vox duplicando representación (9,62%; 6 escanos) e cos freakies de Alvise Pérez (4,59% e 3 escanos) empatando con Sumar. O 14,21% que quita conxuntamente a extrema dereita constitúe sen dúbida un dado moi preocupante. Sumar naufraga (3 escanos co 4,65%, malia que o terceiro pertence ao valencianismo de Compromis e partillará co BNG e ERC no grupo Verdes-Alianza Libre Europea) e fica non lonxe de Podemos (2 representantes co 3,27%, gañando en Catalunya á coalición Sumar-Comúns), amosando o grave castigo que aplica a cidadania á desunión e inutilidade políticas e anticipando unha crise inmediata na coalición de Yolanda Díaz, xa que Esquerda Unida non estará no PE. A plurinacionalidade reflíctese en cadanseus 6 escanos sobre 61 acadados polo BNG, Junts, ERC, EH-Bildu, PNV e Compromìs.