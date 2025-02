Vulnerabilidade, o estigma que destrúe vidas para sempre

A equiparación da vulnerabilidade coa delincuencia, así de cru, como soa, sen distincións, algo que se está a visibilizar, especialmente, no eido da vivenda, que, como todos sabemos, é o gran cabalo de batalla e a pataca quente que as cores políticas se van pasando dunha a outra

Se lles está a dar o mesmo tratamento a aquelas familias ou persoas que non poden facer fronte ao pago do aluguer, ou aos prazos das hipotecas das súas vivendas, que aos morosos profesionais que non pagan sinxelamente porque non queren, ou aos okupas que se instalan en propiedades alleas, e cuxo porcentaxe non é, na realidade, tan elevado como nos están a vender, creando unha alarma social, totalmente inxusta e vexatoria para todos aqueles que se están a ver abocados a unha situación de pobreza que se lle pode dar a calquera nun momento dado, por imposible que semelle, porque a vida da moitas voltas, infinitas.

Nada teñen que ver esas persoas ou familias honradas, traballadoras, moitas das cales xa tiñan dificultades para chegar a fin de mes, pero que ían tirando como boamente podían, e as que, de súpeto, lles sobreveñen nas súas vidas circunstancias como o desemprego, violencia de xénero, enfermidade, etc,etc, que os colocan no borde do precipicio, con aqueles que non teñen escrúpulos e que son auténticos virtuosos en vivir sen pagar.

Os cualificativos “okupas” e “inquiokupas” son empregados, vexatoria e indiscriminadamente, para cualificalos a todos por igual, sen ter en conta que unha gran porcentaxe destas persoas, a gran maioría, non se encontran nesta situación, obviamente, por gusto, e que están a morrer en vida, vivindo nunha angustia constante para a que non ven solución.

Son vítimas, non delincuentes, e, por suposto, non é menos certo que ningún propietario de vivendas que están a sufrir as consecuencias deses impagos, veñan de quen veñan, teñen a culpa.

A culpa é, nin mais nin menos, dun sistema que desampara aos indefensos, aos mais vulnerables, e encoraxa aos desaprehensivos, condenando aos primeiros, non soamente a seguir nas súas lamentables condicións, se non a empeoralas, porque, lles depare o que lles depare a vida, e por moito que a súa situación poida chegar a mellorar, nunca, e repito, nunca, se lles vai permitir superar a súa actual e lamentable situación.

Porque, sexamos realistas, se unha destas persoas que hoxe, por mais vontade que teñan, non poden facer fronte ao aluguer da súa vivenda, e mesmo chega a ser desafiuzada, pero para a que, dentro dun tempo, a sorte se pon do seu lado, e atopa un traballo ben remunerado, que lle permita pagar sen problema, o vai ter non difícil, se non, sinxelamente imposible, porque grazas a ese alarmismo, a esa equiparación cruel e totalmente inxusta, xa está incluída, para sempre xamais, na lista dos delincuentes oficiais.

Nunca van poder dar de alta un contrato de luz, de auga. Tampouco van poder abrir unha conta bancaria.

O propio sistema os está a empurrar a exclusión social para sempre xamais, sen ter en conta, o mesmo que a sociedade, que vulnerabilidade e delincuencia nada teñen que ver.

Vivimos nun pais, nunha sociedade e a mercé dun sistema que, lonxe de axudar aos mais débiles, aos que mais o precisan, a remontar a súa situación, converten a pobreza, a vulnerabilidade, nun estigma que condena sen remisión, e destrúe vidas para sempre.