Xornada primeira: a lingua ferida

O escribir incorrecto

Dende que empecei a publicar un alguiño en galego, pido que os meus textos non pasen por corrección. Entendo da responsabilidade da escrita pública, entendo da conservación da lingua que desaparece, máis quero facer unha aposta por abrir as tripas e deixalas a vista. Eu, coma tantas de nós, perdín a lingua nun contexto de tanto perder que a lingua foi unha cousa máis, unha cousa menos, no camiño do desposuimento. Agora non quero vir eiquí, neste vir que se sinte volver, coma si nada acontecera, cos meu pronomes postos no lugar exacto, coas ches ideais e correctas, cos verbos, co vocabulario, como se non tivera o dicionario na man cando escribo e o susto metido no corpo, porque iso seria mentir en algo tan importante como é a memoria dos pobres, a memoria da raigaña mesma. Sería facer desaparecer a historia desaparecida da miña nai, e a historia desaparecida da nai da miña nai, e todas esas xenealoxías da violencia contra nós que transitan tamén a miña fala aleixada. Si vou existir en galego vai ter que ser existir así, descarnada.

Non quero aprender isa miña lingua que non foi coma quen aprende unha lingua estranxeira, nin quero aprendela coma si a súa ausencia, o baleiro que deixou, non fora parte de min. Quero retornar, facer ise camiño na lingua tamén, e ensinar sen filtro as cicatrices dese corpo do pensar que é a lingua propia ferida pola Historia.