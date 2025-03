Yolanda Díaz e o salario mínimo: unha estratexia necesaria ou unha obsesión perigosa?

O problema xorde cando este enfoque se converte nunha obsesión que esquece e aparta á negociación colectiva. Desarma ós sindicatos no día a día das empresas e non favorece o dialogo coa patronal. As subas do SMI son necesarias, si, pero deberían estar acompañadas dun mecanismo que permita a súa incorporación máis progresiva e equilibrada nos convenios colectivos, garantindo un impacto sostible no tecido empresarial.