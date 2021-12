Yolanda Díaz, presidenta?

Coñezo a Yolanda Díaz hai anos e é unha persoa que non se move polo sectarismo e é elegante na contenda política. Cando a crise dos noventa de Esquerda Unida tocounos estar en posicións enfrontadas o cal non impediu manter a amizade nin que volvésemos colaborar en Alternativa Galega de Esquerdas. O final de En Marea merecería un apartado específico e ben se podería dicir: “o que estea libre de pecado, que tire a primeira pedra” (https://praza.gal/opinion/cando-se-fodeu-en-marea)

Se hai unha persoa que pola súa capacidade de traballo e sedución pode reflotar o espazo radical democrático é sen dúbida ela. No en tanto, o proxecto de ‘fronte ampla’ -vou respectar a denominación aparecida en prensa neste tempo- ten catro problemas para o seu avance.

A corrente de fondo que xoga a favor da dereita en España, con datos demoscópicos moi preocupantes, só explicables ante a sensación dunha parte importante do electorado de que a esquerda renunciou a ter un proxecto nacional. E digo ben, proxecto nacional, porque as construcións de identidade non son no século XXI exclusivistas e por tanto pódese ter un proxecto nacional para España, desde o convencemento da existencia de realidades nacionais no seu interior ou do desexo democrático -case unha necesidade nunha globalización bipolar chinés-americana- de culminar a construción nacional de Europa.

A redución do novo proxecto á esquina do taboleiro, á tentación de refundación do espazo da esquerda do PSOE ou á nostálxica recreación dun frentepopulismo sectario que o situaría como unha alianza non construtiva, acurralada e sen capacidade de chegar a amplos sectores sociais. A cousa é así: non existe unidade da esquerda sen a participación do PSOE e non existe unha alternativa de radicalidade e rexeneracionismo democrático co PSOE. Ou, dito doutra forma: a nova política non viña para refundar os espazos da esquerda e da dereita radical e converter a democracia española no galimatías no que se ten convertido senón a substituír as vellas elites por unhas novas e ao PP e PSOE por Cs e Podemos, respectivamente.

As últimas declaracións de Yolanda Díaz apuntan a unha aposta por construír un proxecto transversal, recuperando o impulso orixinario do 15M e o ideario do primeiro Podemos. Imaxino que é consciente que con esa aposta crúzase un punto de non retorno que non gustará aos actuais dirixentes de Podemos.

O papel dos partidos. Sei da coincidencia intelectual de Yolanda Díaz con moitos dos que, desde o ciudadanismo, formulamos diferentes saídas ao papel asfixiante dos partidos, -non confundir coa necesidade dunha cultura organizativa e unha metodoloxía eficaz-. Son numerosas as intervencións nos últimos anos, algunhas compartindo palestra, nas que temos reflexionado sobre iso, pero unha cousa é a expresión sincera dunha idea e outra se na práctica é posible abordar esa renovación ou se algúns dos activos para un proceso desa magnitude non tenden a atallar por un certo tacticismo curtoplacista que antepón as urxencias ás necesidades. E volver empezar. En Galicia seria o cuarto punto de partida en 8 anos.

E isto enlaza co cuarto problema.

A desconfianza compartida por moitos nesta última etapa. As anteriores crises da esquerda, poñamos a do PCE de 82 ou a de EU do 97, tiñan que ver co xurdimento de novas realidades ás que se tentaba dar solucións desde posicións diferentes lexítimas e honestamente formuladas no debate. Á perda de influencia do PCE a partir da hexemonía do PSOE ao final da transición ou á caída do muro de Berlín e a crise xeral do sovietismo a finais do século pasado. A diferenza destas, a crise da nova política ten un desenvolvemento de pouca honestidade militante e intelectual. As persoas que se incorporaron -ou reincorporaron- á política a raíz do 15M fixérono movidos por uns estándares de rexeneracionismo ético e de radicalidade democrática que para nada foron abordados.

Asistimos a unha crise de maior calado pola súa dimensión, pois afectaba a sectores máis amplos que os tradicionais da esquerda, e pola sensación de estafa. Iso vai significar que unha boa parte dos posibles receptores da oferta de Yolanda Díaz non se vexan esta vez interpelados ou miren con desconfianza a enésima proposta de unidade.

En todo caso os meus mellores desexos a Yolanda Díaz no seu novo proxecto, porque sería un orgullo -e case unha revancha poética- que como galega alcanzase os seus obxectivos

Tres foron os primeiros ministros galegos na España contemporánea e todos asumiron o seu cargo en momentos de crise institucional. Dous deles, Casares Quiroga e Mariano Rajoy, actuaron como a avestruz, mirando para outro lado diante dos importantes retos a abordar. Quiroga non foi capaz de reconducir cara á concordia o ambiente radicalizado da España do 36, asegurando o respecto ao estado de dereito e prestando atención ás numerosas advertencias de golpe de estado. Rajoy non abordo a dinámica catalá coa audacia política requirida, esperando ao incumprimento da legalidade e non deixando máis saída que abordar está con solucións policiais e xudiciais.

O terceiro, Pórtela Valladares, actuou levado por unha posición escrupulosamente democrática e coa calidade humana necesaria para evitar o conflito.

Intúo que a aventura de Yolanda Díaz non vai acabar -por agora- na Moncloa, pero de ser así, desexo que a súa presidencia se mova no marco da corrente humanista de Pórtela Valladares e non na do escaqueo irresponsable que caracterizo a presidencia dos outros dous para que non se siga confundindo a desgana e a irresponsabilidade cun carácter tan propio dos galegos como a capacidade de enganar á realidade para soñar novas esperanzas.