50 anos do editorial de 'Science' que empoderou Ángeles Alvariño contra a discriminación das mulleres científicas

Entre os materiais conservados no valioso fondo documental da salientable bióloga mariña Ángeles Alvariño que se custodia no Arquivo Municipal da Coruña figura unha fotocopia cun contido ben suxestivo. Corresponde a un artigo-editorial de 10 de novembro de 1972, hai cincuenta anos, da revista Science. Unha prestixiosa publicación nada en 1880, órgano de expresión da Asociación estadounidense para o avance da ciencia (AAAS), que recibiu en 2007 o Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades.

Sensibilidade feminista crecente

Artandi recoñecía que a discriminación contra as mulleres era un feito e un problema serio, pero –facendo caricatura– afirmaba que os seus dereitos abranguían asuntos máis relevantes que a cuestión de quen debería lavar os pratos na casa

O texto de Science leva un título, “Misrepresented by <Women´s Lib>”, que poderíamos traducir como “Representada inadecuadamente polo movemento de liberación das mulleres”. Estaba asinado por Susan Artandi, quen traballaba na Biblioteca da Universidade de Rutgers (State University of New Jersey), e que debe ser Susan Szerdahelyi Artandi, nada en 1924 e autora de An Introduction to Computers in Information Science (1968).

Como adiantaba no propio título, o texto publicado por Artandi foi critico co Movemento da Liberación das Mulleres (WLM). Sinalou que para ela era unha mágoa que este emprendera un camiño e adquirise unha imaxe coas que moitas veces as mulleres, "liberadas" e "non liberadas", non podían identificarse. Entendía que iso conducía a que o público vise ao WML como un grupo de mulleres sexualmente frustradas e vingativas cos homes; coidaba que esa imaxe non axudaba á causa xeral feminina. Artandi recoñecía que a discriminación contra as mulleres era un feito e un problema serio, pero –facendo caricatura– afirmaba que os seus dereitos abranguían asuntos máis relevantes que a cuestión de quen debería lavar os pratos na casa.