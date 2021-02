A Audiencia, o Pazo e nós

Porén, o debate xurídico está noutrén. Concretamente, en determinar se a posesión do Pazo polos herdeiros Franco era ou non de má-fé. Pois, como elemento subxectivo e persoal, o Código Civil considera que a má-fé non se transmite aos herdeiros, salvo que se acredite que estes coñecían os vicios da posesión do causante (art. 442 CC).

O Código Civil considera que a má-fé non se transmite aos herdeiros, salvo que se acredite que estes coñecían os vicios da posesión do causante. Trátase dun debate que, en sede xudicial non pode respostarse con criterios políticos, senón aplicando ao caso concreto os criterios xerais establecidos polo Código Civil e a xurisprudencia aplicable ao respecto.

Debate que non é un asunto de brancos e negros, ou pacífico; trátase dun debate que, en sede xudicial non pode respostarse con criterios políticos, senón aplicando ao caso concreto os criterios xerais establecidos polo Código Civil e a xurisprudencia aplicable ao respecto.

Estas dúbidas foron oportunamente advertidas tanto no Informe histórico-xurídico rendido o 27 de febreiro do 2018 pola comisión de expertos designada pola Deputación da Coruña, como no Informe xurídico rendido en xuño do 2018 pola comisión de expertos designada pola Consellaría de Cultura, Educación e ordenación Universitaria. En particular, este último informe opinou que “prudencialmente pódese cualificar como unha posesión de boa-fé, por canto non consta existencia de requirimento ningún de restitución realizado pola Administración Xeral do Estado (nin por outra Administración pública)”.

Frente a isto, o concello de Sada manifestouse en contra, defendendo a interpretación de que a posesión do Pazo a partir da morte de Franco foi de má-fé; tamén o fixeron En Marea e BNG no Parlamento galego na súa sesión do 11 de xullo do 2018. De facto, a Proposición non de Lei transaccionada e finalmente aprobada no Parlamento galego por unanimidade ese día, manifestaba no seu punto 3 a vontade de que “a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de Galicia”.

Inicialmente, non obstante, a demanda da acción reivindicatoria exercida pola Avogacía do Estado sobre o pazo (presentada o 10 de xullo do 2019) recoñecía que os demandados ostentaban unha posesión de boa-fé, polo que non se opuña ao recoñecemento do resarcimento de gastos necesarios e útiles para a conservación do Pazo.

Mais a Avogacía do Estado cambiou sobrevidamente este enfoque inicial da demanda –que era o da Comisión de expertos da Xunta de Galicia–, introducindo o criterio contrario no acto da audiencia previa ao xuízo oral na instancia.

Neste acto, a Avogacía do Estado introduciu como alegación complementar que, no caso de se acceder ás súas pretensións, non se debía liquidar o estado posesorio, na medida en que consideraba que non existira boa-fé por parte dos posuidores, fundamentando a proba da má-fé (tal e como exixe o Código Civil) en que os herdeiros de Franco, na súa contestación á demanda, recoñeceran que a escritura de compravenda do pazo do ano 1941 non contemplaba un prezo real, senón ficticio. Todas as institucións personadas nos autos aceptaron este plantexamento, e así o acabou facendo tamén a propia xuíz de instancia na sentenza do 2 de setembro (p. 380):

“Atendida la declaración de hechos probados efectuada y habiéndose aceptado la argumentación jurídica del Estado e intervinientes, se considera que ha de aceptarse la petición del Estado, por lo que no cabe liquidar el estado posesorio, al ser evidente la mala fe.

Trátase dunha cuestión formal pero moi delicada, porque pode supor o quebrantamento das formas esenciais do xuízo, e con iso podería dar lugar a unha estimación do eventual recurso de casación e, xa que logo, á anulación da sentenza do 2 de setembro

Mala fe que se materializa, en lo que aquí atañe, cuando tras aceptar el Caudillo la donación del Pazo de Meiras, en su calidad de Jefe de Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno. Porque se realizaron transmisiones forzosas de las propiedades colindantes. Y porque el Estado asumió todo los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del Jefe de Estado”.

Pois ben, tal foi o punto que NON aceptou a Audiencia Provincial na súa sentenza do 12 de febreiro do 2021. O seu criterio, en cambio, asenta sobre dúas razóns xurídicas:

Unha razón procesual, consistente en que este argumento, o da má-fe dos Franco, foi introducido extemporáneamente pola Avogacía do Estado no trámite de alegacións previas, contradicindo substancialmente o suplico da demanda inicial, que configura os termos do debate procesual conforme ao principio de congruencia, tal e como se regula polo art. 426 Lei de Axuizamento Civil. A Audiencia non o admite, porque “Se trata de una alegación sorpresiva, que supone una importante modificación de la demanda, en un momento en que ya no se permite alegar, se obliga a los demandados a formalizar una contestación improvisada en el acto, sobre la que no se pudo proponer prueba con la contestación, y se obligaría a articularla a contrapié en ese momento. Se le situó en una posición de inferioridad defensiva. Por lo que no debió de admitirse la mutación”. Trátase dunha cuestión formal pero moi delicada, porque pode supor o quebrantamento das formas esenciais do xuízo, e con iso podería dar lugar a unha estimación do eventual recurso de casación e, xa que logo, á anulación da sentenza do 2 de setembro.