A chegada do AVE será a fin das mentiras?

Que a foto dos que lle gusta vivir ben non tape as necesidades dos que, simplemente, aspiramos a que Galicia viva.

Pero en todo caso, o máis importante hoxe non é celebrar a viaxe do xefe do Estado e do presidente do Goberno, que farán rodeados -maioritaria, que non exclusivament - de palmeiros e palmeiras como diría Pedro Sánchez, ou de aspirantes a mellores destinos e de meritorios diversos que van mendigar un anaco de foto, para poder figurar nalgún apartado da historia (aínda que quizais, colléndolle o título prestado a Borges, habería que dicir a historia da infamia), senón lembrar a débeda histórica que en materia de infraestruturas ferroviarias, Galicia aínda non cobrou: a conexión ferroviaria norte entre Ferrol e A Coruña, e de ambas con Lugo, así como a inclusión no corredor do atlántico que as alcaldesas de Lugo e da Coruña xunto co alcalde de Ferrol solicitaron formalmente, a saída Sur de Vigo, máis prioritaria para a Comisión Europea, que para o goberno español, e as variantes de Rubián e Peares - Canaval, que permitan que a conexión de Lugo a Ourense sexa a adecuada.

Que a foto dos que lle gusta vivir ben non tape as necesidades dos que, simplemente, aspiramos a que Galicia viva.