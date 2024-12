A “condición negra” e nós: Panafricanidades na Galicia do século 21 (2)

Mais, volvendo á unidade temática, un seminario sobre Panafricanismo sen referencias bibliográficas ou de films/series, non estaría completo. Libros como “300 vocablos africanos del español de América”, de Luís Beltrán, abondan para mostrar a profunda conexión etimolóxica e semántica do castelán co continente negro. “Gurumbé, canciones de tu memoria negra”, documental que rescata a memoria da escravitude africana na península. Django desencadenado, filme de Tarantino, así como Amistad, de Spielberg, tampouco son alleos á mirada sobre o escravismo negro dende a propia industria cinematográfica mainstrem de Norteamética. O mesmo pode dicirse de filmes como Harriet, en busca de la libertad, filme biográfico que narra a experiencia vital da activista cimarrona afroamericana Harriet Tubman.

As referencias librescas e cinematográficas máis populares poden complementarse con referencias máis cultas dende o ámbito das ciencias sociais, como o imprescindible libro de Martin Bernal: Atenea negra; as orixes Afroasiáticas da civilización clásica grega, que pon en dúbida o que él denomina o modelo antigo e o modelo ario do estudo da civilización grega, evidenciando a existencia de un claro sesgo branco-etnocéntrico e racista no mesmo. The black Jacobins: Toussaint Louverture and The San Domingo revolution, escrita por C.L.R James, axúdanos a darlle contido ao mito do xeneral revolucionario Haitiano, aportando contexto etno-biográfico e histórico. De cómo Europa subdesenvolveu a África, escrita por Walter Rodney, Rasta e resistencia, de Marcus Garvey a Walter Rodney, escrito por Horace Campbell e Buy Black: The principles of black capitalism, escrito conxuntamente por T.Booker T., Marcus Garvey e Elijah Muhamad, foron referencias mencionadas no seminario de Abuy Nfubea, que ten ese don para procurar conexión temáticas dende ámbitos diversos do campo científico-humanístico e artístico.

Eppur si muove. A sombra do panafricanismo é moi alongada. O 24 de Septembro de 2024, o xornalista Rémi Carayol, na edición española do Le monde diplomatique, tentou facer un bosquexo do estado da cuestión panafricana dende unha mirada menos erudita e máis presentista. Sorprende, en verdade, que un medio de referencia para moitas xentes de esquerdas no contexto Europeo non teña en absoluto ningunha mención para o movemento panafricano inspirado nos valores e programa da cuarta internacional-womanista-garveyista que recolle, precisamente, o ímpetu emancipador do cimarronismo, sobre todo tendo en conta a crítica que proxecta sobre a figura de Bassirou Diomaye Faye, o novo presidente de Senegal -o máis xoven da historia do país-, cando di, textualmente, que no seu discurso de toma de posesión só percibiu alusións naive e abstractas aos clásicos conceptos que manexa acríticamente a clase política realmente existente, a saber: libertad, progreso, democracia, soberanía… e tutti quanti

Esta crítica, di Rémi, proxecta un fondo de calculada ambiguidade sobre a figura do xoven presidente senegalés, sobre todo tendo en conta que o seu ascenso ao poder non podería ser posible sen os movimentos sociais que loitaron contra o réxime político de Macky Sall, que, segundo Aministía internacional, cobrouse 56 mortos dende o ano2021 – descoñezo a casuística destas mortes -.

Unha semana antes da toma de posesión, o recén escollido presidente de Senegal, expresábase así:

“Defendo o Panafricanismo de esquerdas, o único panafricanismo válido”.

¿Pode acontecerlle ao panafricanismo o mesmo que lle acontece a calqueira movemento ou tradición de emancipación político-cultural cando bate de fronte coa necesidade de negociar entre o ideal histórico e o pragmatismo estratéxico?. Evidentemente, pode, e calqueira que analice con rigor a complexidade de calqueira movemento/partido de tradición emancipadora ten que caer na conta de que a tensión entre a realidade e o desexo é intrínseca a todos eles.