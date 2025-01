A defensa das pensións non contributivas como derivadas do dereito humano a unha vida material digna

1) Diferente fonte lexitimadora.

Como expoñía no anterior artigo (ver nota 1): as pensións contributivas son un dereito adquirido de carácter salarial, xa que o prezo da venta da forza de traballo non se limita, nin podería limitarse, ao mantemento do traballador durante a xornada laboral. Se vendemos o único que temos para vender é para poder vivir toda a nosa vida, non unicamente na xornada laboral. “Foi unha conquista social como a das fins de semana ou as vacacións. Parece fácil, efectivo, lóxico. E funciona.”

En cambio as pensións non contributivas teñen unha lexitimación diferente, previa en certo sentido, xa que proceden do primeiro dereito humano, o dereito á vida, pois non se pode entender ese dereito fundamental sen o mínimo de seguridade material para facela posíbel. Por iso o artigo 1.3 da declaración de Monterrey (2007) ii fala do “dereito a vivir en condicións materiais de dignidade”, sen o cal o dereito á vida queda incompleto. Un dereito que se fai aínda máis evidente sabendo que os beneficiarios das pensións non contributivas son persoas que non poden ou teñen prohibido traballar de forma remunerada.