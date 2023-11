A lingua na Suíza alemá. III. A vitalidade dos dialectos

Os dialectos foron penetrando en ámbitos tradicionalmente reservados ao estándar. Xa non é tan infrecuente o uso do dialecto na radio e na televisión, na publicidade, na música ou na literatura, nas mensaxes privadas entre a xente nova

O Schweizerdeutsch non é unha lingua nacional. Con todo, durante o último medio século, e a cabalo dunha vaga de afirmación identitaria, os dialectos foron penetrando en ámbitos tradicionalmente reservados ao estándar. Xa non é tan infrecuente o uso do dialecto na radio e na televisión, na publicidade, na música ou na literatura, nas mensaxes privadas entre a xente nova.

A riqueza dialectal pode acadar niveis notábeis. Na cidade de Berna, por exemplo, houbo, até non hai moito, unha serie de variantes sociolectais que convivían co dialecto bernés non marcado: Burgerberndeutsch ou Patrizierberndeutsch, propias da clases altas, e Mattenberndeutsch e Mattenenglisch, comúns, até hai un século, entre a xente humilde do Matte, o barrio da cidade antiga situado á beira do río Aare. Se hai algo que demostra o caso suízo é que, nunha democracia avanzada, lingua e nación non teñen por que coincidir.