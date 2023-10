Nos seus últimos anos, cando ás veces esquecía as cousas máis cotiás, o meu pai gostaba de falar da súa infancia e adolescencia, se cadra porque todo final é en verdade un regreso ao inicio

Nos seus últimos anos, cando ás veces esquecía as cousas máis cotiás, o meu pai gostaba de falar da súa infancia e adolescencia, se cadra porque todo final é en verdade un regreso ao inicio. Dun avó caseiro, que nunha mula carrexou as pedras coas que se construíron os túneles do ferrocarril a Coruña; tantas que acabou facendo unha pequena fortuna e comprando unha boa casa na aldea. Doutro avó, Manuel, procedente de Nemenzo, que plantaba viñas e coidaba das árbores froiteiras, criaba abellas, arranxaba as pedras do muíño. Do serradoiro, e os gardas civís aos que lles había que regalar leña para non ter problemas. De cando un dos seus irmáns estivo a piques de morrer, e o seu pai foi até o porto de Coruña para conseguir penicilina de contrabando. De cando nos anos cincuenta percorría os camiños de Galicia no camión do seu irmán Fermín. Do hospital que había no Hostal dos Reis Católicos e o mercado de gando na carballeira de Santa Susana. De cando baixaba correndo a rúa de San Roque para non mollarse coa choiva, nunha Compostela que era aínda unha vila de casas con horta, sen turistas nin tendas de souvenirs. Do instituto na praza de Mazarelos, onde estudou tantos anos latín. Da academia para preparar o bacharelato que tiña un cura preto de San Martiño Pinario, e que lle pecharon porque era moi mala. Das dúas Marías paseando pola Alameda.