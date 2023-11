A nova estratexia do Lawfare das Dereitas: o amparo europeo

Trátase dunha campaña populista que combina catastrofismo xurídico-constitucional, e a impugnación violenta na rúa da lexitimidade do futuro goberno. Un reparto de tácticas das dúas almas da dereita (a posfranquista do PP e a neofranquista de Vox), que obedecen á mesma estratexia conxunta: impedir a toda costa a formación e funcionamento dun goberno de esquerdas, apoiado por unha maioría parlamentar perfectamente constitucional

2. Unha das ferramentas clave desa estratexia reside no uso do Lawfare: a xudicialización da loita contra os adversarios políticos.

A instrumentalización dos aparellos de Estado e do Dereito (como expresións do dominio da clase dominante, que diría Stucka) é historicamente consustancial ás dereitas españolas. Todos os xuristas actuais fomos educados polos ainda hoxe idolatrados xuristas do franquismo (desde García de Enterría a López Rodo) que adicaron os seus esforzos a facer da ditadura franquista un presunto Estado do Dereito do que o principio democrático estaba ausente. Esa é a tradición, o habitus que latexa nas elites xurídicas españolas. Recentemente, baixo a dirección de M. Rajoy O Inmune, o Partido Popular non tivo ningún problema en utilizar o CNI e a policía para destruir as probas de financiación ilegal en poder de Luis Bárcenas, feitos polos que ainda hoxe non foi imputado. Seguindo o famoso consello de Franco (“haga como yo, no se meta en política”), M. Rajoy optou por delegar no Poder Xudicial a neutralización política da crise constitucional catalana, cunha combinación de respostas constitucionais (art. 155 CE) e penais (STS de 14 de outubro de 2019) claramente nesgadas cara unha visión punitivista, centralista e antidemocrática do problema territorial español.

Presuposto esencial desta xudicialización é o amplo control dos nomeamentos da élite xudicial que o Partido Popular ten aplicado ferreamente nos últimos doce anos como garantía da súa blindaxe penal e a súa hexemonía política. O bloqueo da renovación do CGPJ durante os últimos cinco anos, incumprindo o mandato constitucional de renovación, explícase por esa necesidade vital do Partido Popular de garantir o seu control político sobre o Poder Xudicial, en contra das maiorías parlamentares sucesivamente surxidas desde o 2016. Non é de extrañar que teña sido o caduco e caducado Consello Xeral do Poder Xudicial un dos primeiros en rasgarse as vestiduras contra a incorporación do termo Lawfare como perspectiva de análise das dúas comisións de investigación que se desenvolvan na lexislatura como consecuencia do pacto de investidura Psoe-Junts sobre o uso da “policía política” e o programa Pegasus contra as formas democráticas independentistas. Unha análise, por outra parte, perfectamente posible no marco das comisións previstas no Regulamento do Congreso.

3. Porén, esta estratexia de control dos resortes xudiciais do Estado –e con ela, o control a distancia da actividade do Goberno e do Parlamento– comezou a estragarse a partir do 31 de decembro do 2022, cando a peza clave dese control, o Tribunal Constitucional, renovou catro dos seus membros, coa perda da maioría conservadora e da Presidencia, malia o novo bloqueo intentado a finais de decembro de 2022.

A resultas desta maioría progresista no Gardián da Constitución, non é esperable que podan ter éxito recursos de amparo, medidas cautelares ou recursos de inconstitucionalidade contra a Lei de Amnistía. Por moito que se esgrima a súa presunta arbitrariedade, unha medida de gracia colectiva como a amnistía é expresión da máxima discrecionalidade política do Parlamento, con moi escasos parámetros xurídicos de control. Citando a STC 122/2016, “es necesario recordar la doctrina fijada con carácter general por este Tribunal, según la cual, la calificación de «arbitraria» dada a una ley a los efectos del art. 9.3 CE exige una cierta prudencia, ya que dicha norma es la «expresión de la voluntad popular», como dice el preámbulo de la Constitución y el imperio de la ley es principio básico del sistema democrático”. Criterio de deferencia cara o lexislador que só podería alterarse no caso de “carencia absoluta de explicación racional de la medida legislativa adoptada”, ou amnistía de delitos de lesa humanidade. Unha acción penal contra o Parlamento, que busque elevar á Sala 2ª do Tribunal Supremo (moi conservadora) unha causa xeral contra a futura lei de amnistía, tería o atranco insuperable do suplicatorio que debería concederse a propia Cámara, dada a inmunidade parlamentaria dos deputados e deputadas.

A creación dos escenarios necesarios para impulsar esta impugnación xudicial é clave para entender a intensidade coa que os corpos e institucións de sensibilidade conservadora e os seus medios afíns están trasladando á opinión pública a idea de que os pactos de investidura – cos seus compromisos políticos arredor da amnistía, o incremento do autogoberno das nacionalidades históricas, etc.– suporán o colapso constitucional de España: a fin do Estado de Dereito, da democracia, da Constitución, etc. A creación desta realidade contrafáctica na opinión pública expresa a forte aposta populista da dereita, que Levitsky e Ziblatt concretaron na negación da tolerancia e contención que dan cabida á lexitimidade das visións políticas alternativas nunha democracia pluralista.