A natureza política do bloqueo constitucional

A negativa a tramitar –con similar celeridade e no propio pleno onde se ventilou a admisión a trámite e as medidas cautelares– unha cuestión que afectaba á imparcialidade do propio Tribunal xa nese momento e, xa que logo, podía supor a vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva (art. 24 CE) dos parlamentarios integrados nos grupos parlamentares autores das emendas: a recusación dos dous membros do Tribunal (o seu presidente, Pedro González-Trevijano, e Antonio Narváez) cuxo mandato caducara hai xa seis meses, e para cuxas vacantes xa foron nomeados polo Goberno dous candidatos, estando estes á espera do trámite de comprobación de idoneidade que debe facer (e non fai) o propio TC.

Unha xestión dos prazos procesuais e do propio trámite de admisión dos asuntos que roza a arbitrariedade. Pode lembrarse a este respecto, por exemplo, que os dous recursos de amparo presentados polo ex deputado Alberto Rodríguez, tamén ao abeiro do artigo 23 CE, e as medidas cautelares solicitadas, permanecen sen avanzar nos seus trámites desde hai seis meses, tendo sido rexeitadas polo Pleno as medidas cautelarísimas solicitadas no trámite de admisión. E tamén, como lembrou este mesmo mércores Praza Pública, precedentes similares de recursos de amparo presentados por parlamentarios galegos que foron inadmitidos sen maior explicación polo Tribunal Constitucional.