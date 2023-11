A onda do amor

Miguel deixa unha onda de amor, unha proba tanxible de que é posible ser bo e deixar pegada, moitas xeracións de crianzas que medrarán ao abeiro dos seus libros e serán mellores

Están a ser días moi tristes. Demasiado. Escuros, baleiros. Unha persoa de luz, a bonhomía encarnada en humano, marchou de súpeto. Cedo de máis, imprevisible. Quen estabamos preto sentimos un frío glacial no bandullo, unha puñada no peito, unha fervenza invertida na gorxa, un baleiro no riso que el enchía ata hai un intre. Miguel, H, Hemato, xa non é, e non semella posible.