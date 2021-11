A rehabilitación que temos. A rehabilitación que precisamos

A descoordinación interservizos, a fragmentación da atención, a nula coordinación socio-sanitaria, a infradotación de recursos económicos, materiais e de equipos profesionais especializados e interdisciplinares constitúen un gran dique de contención para o exercicio do dereito á saúde

En pleno século XXI, ademais da compoñente clínica, é fundamental incorporar ao concepto de rehabilitación, as actuacións de índole social, psicolóxica e de participación comunitaria. Este principio de multidisciplinaridade da rehabilitación continúa sendo imperceptible.

Os xestores e xestoras políticos/as do sistema resístense a poñer en marcha un cambio no modelo de atención e a dotar os recursos que garantan estes principios e os estándares de calidade necesarios. Na xestión sanitaria das últimas décadas, os criterios de xestión e orzamentarios priman sobre os criterios clínicos e os resultados en saúde da poboación, e aténtase directamente contra a calidade asistencial, producindo danos irreparables nos e nas pacientes. As persoas con necesidades de rehabilitación non atendidas son as vítimas principais dunha mutilación persoal, física e psicolóxica, aínda que non as únicas, xa que o conxunto da sociedade sofre tamén un incalculable custe económico, humano e social que ten a súa orixe no anormal funcionamento dos servizos sanitarios de rehabilitación, nas políticas de austeridade e na mercantilización do dereito á saúde.

A descoordinación inter-servizos, a fragmentación da atención, a nula coordinación socio-sanitaria, a infradotación de recursos económicos, materiais e de equipos profesionais especializados e interdisciplinares (logopedas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicas/os rehabilitadoras/os, psicólogas/os clínicas/os, neurorehabilitadores/as, traballadoras/es sociais, etc.), constitúen un gran dique de contención para o exercicio do dereito á saúde, imposible de derrubar se non dispomos de vontade política e acción social conxunta e uniforme.

As administracións teñen a obriga de asegurar a calidade de vida das persoas que as escollen como representantes e, no que a rehabilitación respecta deberían, con premura : (i) adoptar un modelo de atención integral, coordenado, que garanta a continuidade asistencial das persoas trala saída dos hospitais, e que manteña intocable o principio de equidade no acceso, de universalidade da asistencia e de carácter público da prestación do servizo; (ii) dar unha resposta temperá e suficiente da asistencia rehabilitadora desde o minuto cero para minimizar as secuelas das súas situacións de saúde; (iii) dotar ao sistema dos medios e recursos necesarios que cumpran as ratios internacionais, e que estean artellados en base a un modelo efectivamente multi e interdisciplinar; (iv) incorporar á contorna familiar e rede social como destinatarias da atención rehabilitadora e non só como axentes necesarias para cubrir as deficiencias estruturais do sistema.

Para contribuír a elo, está dispoñible unha sociedade civil sólida, organizada, altamente especializada, formada e implicada, na que a administración ten a obriga e oportunidade de apoiarse co fin de, conxuntamente, garantir os máximos niveis de calidade de vida para todas as persoas.