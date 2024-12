A "revisión" do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega: do pacto ao simulacro

É a nosa responsabilidade colectiva evitarmos que a anunciada "renovación" do PXNLG sexa o preludio doutra lexislatura perdida para a recuperación de espazos e usos da nosa lingua propia

1. O pasado xoves 26 de decembro, a Consellaría de Cultura, Lingua e Xuventude facía público o comezo dos traballos de "renovación" do PXNLG, aprobado no seu día (setembro do 2004) por unanimidade no Parlamento Galego.

Foi, sen dúbida, a noticia do día. Por vez primeira vez desde que a comezos de outubro se coñeceran os tráxicos resultados da enquisa de uso do galego do IGE, a Xunta deixou de galdrumar con reunións e declaracións de intencións sobre o (presunto) Pacto pola Lingua, e comezou o desenvolvemento da súa proposta política de 11 páxinas, coa que pretende afrontar a grave tendencia de declínio do uso do galego.

Como somos un país de tribos, minifundios e tabernas, a maior parte das lecturas da noticia xiraron arredor da lexitimidade dos nomes escollidos polo dedo dos Dous da Estrada (que, ainda que o pareza, non é o nome artístico dun dúo de gaiteiros, senón do dúo de máximos responsábeis da política lingüística da Xunta) para afrontar o que San Caetano denomina "renovación" ou "actualización" do Plan do 2004.

Esta que denominarei semántica de técola F5 fora xa utilizada na nota de prensa do 28 de novembro, na que se anunciaba a creación de 11 comisións para "renovar" o PXNLG: "A súa actualización correspóndese coa necesidade de adaptar esas accións, que foron elaboradas a partir da realidade lingüística que tiña Galicia nese momento, á situación actual. Neste senso, tal e como destacou López Campos nas reunións, esa realidade social, demográfica e lingüística é diferente hoxe en día e por iso, puntualizou, “apostamos por unha renovación que teña en conta as necesidades actuais, que xa temos debidamente analizadas, e normalizar así o uso do galego en distintos ámbitos sociais, sectores profesionais, na ensinanza, entre as persoas chegadas de fóra e, en xeral, na vida cotiá".

Sen dúbida, todos os "coordinadores" das comisións son xente con traxectoria dabondo. Iso non se discute, nin merece a pena perder o tempo nesa lea. O aspecto central desta noticia (e do momento no que estamos) é outro.