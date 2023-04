A terceira pomba

A primeira pomba, como todos sabemos, non atopou onde pousarse e voltou ás mans de Noé. A segunda, a máis coñecida das tres, despois de sete días, cando xa non chovía e as augas descenderan, voltou cunha rama de oliveira no bico, é a quén hoxe consideramos universalmente o símbolo da paz. Pero, qué pasou coa terceira pomba?, sí, aquela que Noé soltou cando pasaron outros sete días e logo de que a segunda pomba regresara? Pois que non voltou nunca. Supuxo Noé que a Terra estaba entón salvada, que as augas descenderan definitivamente, pero desta terceira pomba, nunca máis soupemos, nen Noé nen nós.