A trata galega de escravizados (II). Aprendendo o oficio, 1815-1820

Os tratantes ferroláns

Fronte o éxito obtido polos escravistas herculinos, que sabemos dos ferroláns? A fonte de información máis habitual, a base de datos Slave Voyages, non rexistra ningún da mencionada procedencia, pero outra vez as escrituras notariais sinalan neste momento a certos homes de negocios da cidade comprometidos coa trata. Entre eles érguese a figura do propietario do bergantín Jesús, María y José, un dos máis activos do porto, con fillos que se converterían na década de 1830 en axentes significativos do tráfico habaneiro. Estou a amentar aos Pla ferroláns. O patriarca, Francisco Félix Pla i Pullés, procedía de Vilanova i la Geltrú e estableceuse en Ferrol na procura, como tantos outros, de oportunidades na industria da salga cara finais do século XVIII. Nun dos censos municipais figuraba como mercador de viños do país e de Málaga e como deputado do Concello en 1834 e 1835.

Emparellou na mesma cidade con Ramona Monge Amboage, filla dun dos maiores comerciantes locais, Pedro Monge, natural de Barcelona e tamén emigrado. A conxuntura peninsular e europea non lle tiñan sido favorables debido ás guerras de fin de século e á invasión francesa posterior, que paralizaran o tráfico naval. Máis tralo regreso de Fernando VII en 1814, o vello Pla principiou o seu agresivo proxecto de compra de naves para ocupalas na trata. En abril dese ano obtivo en poxa a metade dunha balandra inglesa que matriculou como Isabel y Josefa. A outra metade pertencía ao coruñés José Alfonso. Poucos días máis tarde adquiriu o bergantín Antoñeta, alias El Ferrolano, en sociedade co comerciante cubano Tomás Vázquez y Pla, probabelmente emparentado con el, quen aportou as dúas terceiras partes da inversión. Un mes máis tarde, obtivo tamén en poxa pública o bergantín El Venturoso xunto co mesmo Tomás Vázquez e solicitou de inmediato a patente de corso e mercadoría, trámite obrigatorio para destinar o navío ás costas africanas. As alianzas con outros mercadores para diversificar o investimento indícanos a prudencia empresarial de Pla diante dun oficio aínda pouco coñecido.