Alfonso Rueda, coas vergoñas ao aire

A situación da lingua merece unha reflexión e unha posterior reacción social. Falen galego, fálenllelo aos nenos. Non sexan cómplices. Deixen a Rueda e aos seus sós, coas vergoñas ao aire

De Alfonso Rueda sabemos que lle gustou manifestarse xunto a Gloria Lago, presidenta e voceira da asociación Galicia Bilingüe, contra unha suposta imposición do galego. Esta tese basease nos argumentarios da Fundación FAES, que preside José María Aznar. Xa temos tres nomes, tres actores principais nesta trama que só perseguía, e persegue, que o galego sexa unha lingua de segunda, ausente da vida política, empresarial, universitaria e social: Aznar, Gloria Lago e Alfonso Rueda, sendo este último o cómplice necesario, membro daquela do goberno de Feijóo e presidente agora. Coma bo cómplice, como persoa obediente e ben mandada, deu agora un paso máis, exime do coñecemento do galego aos futuros traballadores da televisión pública galega. Despois, xa o sabemos, a culpa é dos que nos apropiamos do idioma e, en último caso, da sociedade, e se a sociedade non quere que lle ha facer el. Presentarase coma un home bo e xeneroso, inocente de toda culpa, vítima do fanatismo radical dos que pensamos que o idioma é o maior ben inmaterial que posuímos.

