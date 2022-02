Antivacinas

A liberdade individual non pasa por aí, como tampouco pasa por non enviar os fillos á escola, nin por evitar as expropiacións cando o concello quere construír un parque, nin por non pagar os impostos que corresponden. A liberdade é maior cantas máis normas que contribúan ao ben común se establezan.

Umberto Eco lembra que no século XIV a poboación culpaba aos xudeus de propagar a peste. Asasinaban nenos e tiraban os cadáveres aos pozos para envelenar a auga. Así até hoxe, actualizando guións, supersticións e bodes expiatorios. Sen que a estupidez humana cambie no substancial

E as medidas sanitarias, médicas e científicas nin son democráticas nin deixan de selo. Son consecuencia das necesidades e han de adoptarse coa maior eficiencia posíbel, procurando por suposto que sexan correctamente fiscalizadas.

A liberdade cidadá non consiste en cuestionar o que debe funcionar e ademais funciona. Multiplícanse as normas, que se xeran nas máis variadas instancias e todos os cidadáns cumprimos miles cada día, moitísimas máis que un ser humano do neolítico, naturalmente. E só algunhas, esenciais para o funcionamento e controvertidas para a convivencia, se someten a polémica, debate e aprobación legal. A inmensa maioría non. A imposición de non descalzarse nos cafés, a convención de matricularse en setembro, son acordos que nunca foron nin serán nin poden ser sometidas a un proceso democrático de aprobación. Poden variar, iso si.

As consultas á colectividade sobre normas de tráfico, por poñer outro exemplo, son rarísimas en todo o mundo. Algúns dos hábitos de condución proceden xa de Roma, como o de circular pola dereita, e ante cada nova necesidade, que incorpora novos signos e obrigas, non se fai consulta, simplemente cavílanse e apróbanse. Pura técnica con consecuencias sociais grandes. Os suecos son a excepción porque fixeron nove ou dez referendos para intentar circular pola dereita. Os países lindantes facíano desde sempre e os coches que importaban traían o volante á esquerda. Pero a cidadanía non aceptaba a troca, resistíase, até que acabou aprobándose por decreto. Puido máis a necesidade e o sentido común que a conservación do sinal identitario. O cambio realizouse o 3 de setembro de 1967 e foi complexísimo. Todos os vehículos de motor cambiaron simultaneamente da esquerda para a dereita. O “Dagen H”, día do cambio, considérase o experimento urbano máis complexo e colosal da historia contemporánea de Occidente.