As nuances do país galego

Esclarecimentos prévios, antes de entrar:

→Captatio benevolentiae1:

→As razões deste artigo2:



1PT_GL→Muitas pessoas na Galiza escrevem com grafia portuguesa e procuram viver o seu dia a dia com normalidade. Este texto não é para dar voz a essas pessoas, pois já existem muitos textos magníficos como por exemplo estes que recomendo ler e em que se poderão sentir representadas neste assunto, que é de todos:1 Uma Galiza onde Carvalho pudesse ser, 2 Utopia da língua, 3 O haver e o existir, 4 A necessidade de uma biconcordia, 5 Na pag. 3, I+U + i, 6 Língua literária do meu povo

ES_GL→Muchas personas en Galicia utilizan el castellano para vivir en su día a día e incluso tal vez se sientan poco interesadas en debates tal y como el que aquí se trata. Este texto no es para dar voz a esas personas, pues otros textos como este o estos, que les recomiendo leer, podrán ser más útiles para oir una voz que hable por y para ellas en este asunto, que también les afecta, porque es de todos.

GL_ES→Muitas persoas na Galiza utilizan a grafia do castellano para grafaren a nosa língua común e séntense suficientemente representadas no actual galego escolar. Este texto non é para dar voz a esas persoas pois outros textos e opinións serán máis adecuadas para ouviren a súa voz neste asunto que é de todos; por exemplo este ou este último, que recomendo ler e de quen apañei e adaptei dúas ideias que gostaria de destacar:

“Carvalho devia ter sido ser uma escusa para falar das potências e diversidades que a história nos deixou, e também para ouvir os outros e as suas razões.” (…) “Como em muitos outros debates de identidades, a destruição completa e incondicional do rival, acompanhada da manipulação da sua história, continuava a ser o único modelo”.

PT_PT→ Aos leitores portugueses. Muitas pessoas na Galiza escrevem em português e procuram viver o seu dia a dia com normalidade. Muitas mais ainda falam uma sorte de português peculiar (se tivesse de ser definido em poucas palavras, um português à moda antiga ou arcaizante). Neste texto, e em todas as outras notas e esclarecimentos encontrará informação que poderá ajudar a ter uma visão de conjunto sobre esta problemática que, de relance, também lhes afeta. Afinal estamos a falar, no quadro da UE, de uma língua partilhada, que é de todos.

2→As razões para escrever este texto nada têm a ver com as associações relacionadas com a língua portuguesa de que faço parte. Estas são formadas por pessoas com opiniões diversas e têm posicionamentos públicos que podem ser pesquisados nos seus respetivo órgãos de comunicação. Também nada tem a ver com o meu labor docente para o que guardo com zelo profissional uma imparcialidade e cordialidade fundamentais na minha profissão.

→É antes a encomenda de um bom amigo a quem lhe devo ter aprendido a importância de abrir debates silenciados: Xico Paradelo. Também aqui poderão ler as suas respostas numa boa entrevista sobre Carvalho Calero que todos deveriam ler. Agradeço também as outras pessoas que leram o texto previamente, partilhando as suas impressões, Maria, Valentim, Ãngelo, obrigado!

Se leram os esclarecimentos, ou não precisam de os ler, a porta já está aberta, podem passar.

*Adro*

Ao contrário do que o castelhano, o português tem uma capacidade especial em indicar diferentes graus de concordância ou discordância com o posicionamento do interlocutor. Isto tem criado muita confusão a alguns estrangeiros mas nunca aos japoneses, que não apenas “defendem uma inteligente posição neutral”, mas antecipam o que o outro interlocutor pode querer antes de ele falar.

Reparem no seguinte, quando uma pessoa falante de português está a responder “talvez”, ela poderá eventualmente querer dizer sim, mas muito provavelmente está a nos dizer “não”, educadamente.

Assim sendo, quando dizemos por exemplo “acho que isto pode vir a acontecer” um falante de castelhano provavelmente diria “sei que isto vai acontecer”. É uma maneira de nos proteger e proteger futuras trocas de opiniões dentro das boas maneiras de nos relacionar.

Um outro elemento de “proteção” quando não aceitamos aquilo a que nos querem obrigar ou nos falam sobre assuntos desagradáveis é o silêncio. É dito que o silêncio é a melhor defesa do camponês.

E a Galiza mergulha a sua cultura na cultura camponesa1.

É também dito que um mal pacto é melhor do que pacto nenhum e quando, numa feira, dois tratantes de gado não chegam a acordo sempre há quem recomende que “partam a diferença” (deixem o preço no ponto meio entre a aposta de um e a petição do outro).

Há ainda um outro dito que se ouve, e é que não há nada pior do que as guerras.

Na Europa qualquer um sabe que as guerras contra o fascismo foram horríveis. Mas poucos sabem que ainda pode haver outra cousa pior, perdê-las e conviver com quem as ganhou.

40 anos são muitos anos para uma convivência assim.

E o primeiro que se aprende é a não “se destacar”, saber-se camuflar, não dar nas vistas.

Galegos somos peritos de maneira tripla nos silêncios e nos significados duplos:

por bebermos da cultura camponesa,

por falarmos a língua comum

e por termos perdido a guerra.

Permitam-me por isso falar hoje por uma vez “à castelhana” e sem papas na língua, afinal essa maneira de falar,

direta

e sem medo às consequências,

tem qualquer coisa de vantajosa,

sem nos importar sobre se incomodamos alguém

ou nos colocamos em perigo.

Vamos lá tentar, mas nem sempre conseguiremos, afinal dizem que somos todos virados para a poesia.2

* * *

Cena primeira - Nunca dar nas vistas

E esta é uma história de acordos e acordinhos, de silêncios clamorosos e silencinhos e de quem pretenderá hoje “partir a diferença” como se estivéssemos numa feira de gado entre iguais.

Quando todos lembramos, e muito bem, nunca houve igualdade de condições:

Há quem veio à força, levou a vaca e pagou com uma surra.

Fiquem por enquanto com estas palavras: pactos, silêncios e jogo sujo. Eis o nosso passado recente.

Neste mês de maio ouviram-se muitas opiniões e comentários acerca dos posicionamentos sobre a língua na Galiza por causa da pessoa que recebeu, finalmente, o direito à homenagem oficial por parte das autoridades.

Destarte passou a ser o primeiro escritor homenageado claramente contrário à ideologia linguística de quem ainda quer mandar sobre a língua de 2,7M de pessoas.

Um bom passo adiante, não apenas porque quebrou o pretenso muro de silêncio arredor dos assinalados como lusistas pelas autoridades, mas por ser um autor em que o seu discurso científico tem especial relevância.

Confiram:

Dum dos lados da Raia3 tivemos o prof. Rodrigues Lapa4 e do outro lado do oceano o prof. Guerra da Cal5 a apontarem para as soluções da questão do português na Galiza.

Mas terá sido no interior da Galiza franquista que tivemos o prof. Carvalho Calero clarificando o que é que devia ser feito (dentro das possibilidades do momento) para os utentes da língua comum recuperarmos finalmente plenos direitos no nosso pequeno país.

Muitas pessoas não acabam de perceber os condicionantes da realidade social da geração “galeguista” durante a ditadura6. Eu apenas consigo imaginar e transmitir uma aproximação a essa realidade. Baste explicar que a primeira gramática da língua nessa época foi publicada em castelhano “Gramática elemental del gallego común” por medo ao lápis azul.

Eis um primeiro, grande “Silêncio”. Poucos jovens sabem hoje, e muito pouco ouviram nas aulas, que houve um lápis azul7 a condicionar as escolhas das palavras nas canções, nos livros ou nas associações culturais.

É dessas coisas que une brasileiros, portugueses e galegos, e não só, isto de se dizerem coisas sem dizer durante as ditaduras; no nosso caso acrescente-se usar uma língua sem usá-la por demais, ou “sem dar muito nas vistas”. Camuflagem.

Eis porque só se legalizavam nomes curtinhos ou palavras próximas ao castelhano para os grupos culturais: O Galo, O Facho, Amigos da Cultura, ou diretamente os títulos dos livros importantes em castelhano.

Para não arriscar de mais.

* * *

Cena segunda – O Reino em que nada se passava

Mas este texto que se pretende sobre língua quer falar das coisas incómodas, vamos lá a isso.

Nós não tivemos 25 de abril.

Tivemos um pacto à espanhola, em que os membros do regime franquista foram comprando novas roupas para se vestirem à moda europeia sem abandonarem o poder. E isto tem muito a ver com as línguas.

Continuemos.

Chamaram o prof. Carvalho Calero para construir um primeiro modelo de norma para a escola. Na altura era uma autoridade universitária por méritos próprios, com um labor científico inquestionável, mas logo se viu que tinha um determinado “problema” pessoal: mantinha ainda os valores republicanos e quis, antes de mais, ser honrado.

A sua ideia foi oferecer uma tímida proposta de acordo para esse momento sobre a língua. “Partamos a diferença” diriam numa feira. E Carvalho falou: vamos propor a escrita da nossa língua quer com “nh” quer com “ñ”8, mas não vamos impor ou perseguir ninguém por como decida escrever.

Não era exatamente isso que tinham em mente as pessoas que mandam.

Porque isso abria a porta ao debate. E em palavras dum desses homens pequenos9 que recordam o rei solitário do principezinho, “eu tenho o poder, quem tem o poder nada tem de debater”.

O silêncio institucional para Carvalho10 quebrou-se 40 anos depois. Hoje, em 2020.

Procuremos enxergar o ponto de situação desse momento, ali, na passagem de 70 para a década de 80: a língua da Galiza era totalmente maioritária, mas ainda proscrita na esfera pública oficial. Tal e como Portugal sob Marcello Caetano, a Galiza de Franco era oficialmente um lugar em que nunca se passava nada, e em acréscimo ao “nada acontece” oficial, aqui apenas “existia” o castelhano.

A língua inexistia apesar de ser língua geral da população. Mais um silêncio dentro do silêncio.

E isto era um clamor impossível de manter oculto ao se iniciar a transição espanhola. Era inevitável permitir a entrada da nossa língua na escola, e não apenas que se pudesse falar sem punição11, mas também escrever e (até!) estudar uma língua que até esse momento (de novo o silêncio) “não existia” oficialmente para além das multas a quem se excedesse no seu uso ou defesa pública12. A língua da Galiza, o galego, ia entrar na escola.

Galego na escola, qual galego iriam permitir na escola os gestores franquistas?

Os gestores da transição espanhola tinham um problema ideológico, motivo principal da nossa discrepância. E qual a origem da discrepância radical das posições sobre língua na Galiza? A origem parte destes dois pecados, intoleráveis a olhos do contrário, que a seguir tentarei explicar:

Por um lado o pecado de quem defendeu regenerar a língua comum usando a variedade livre da língua (o português, língua oficial noutro estado fronteiriço). Isto dentro dum Reino com as fronteiras com passagem condicionada. E em que até bem pouco tempo as fichas policiais marcavam “criminosos” com apelidos como ““galheguista”, lusista” ou “separatista” se estes se excedessem na sua defesa doutra cultura nacional diferente à castelhana.

Pelo outro lado o pecado de quem possuía o poder para governar e devia aceitar o galego na escola, mas marcando uma clara linha vermelha: a maneira em que o galego se escrever nunca poderá dificultar a aprendizagem do castelhano. A única língua culta, completa, imprescindível, obrigatória, será o castelhano.

Nesse braço de ferro já intuem quem manteve o poder para, mais uma vez, se impor.





* * *

Cena terceira – Chicória por café

Agora pensemos nisto: como fazer que as próprias horas destinadas à aprendizagem duma língua não interfiram em que se esteja a aprender uma outra língua?

Sei, é preciso ler de novo.

Leiam novamente se faz favor: Como fazer que as próprias horas destinadas à aprendizagem duma língua não interfiram em que se esteja a aprender uma outra língua?13

Para continuar a explicar este assunto será preciso entrar, com pés de lã, na área da sociolinguística introduzindo mais um conceito nesta nossa conversa imaginada.

Para quem trabalhamos na área da língua existe um conceito que explica muito bem um determinado uso linguístico de aplicação entre castelhano e português.

É o conceito de Interlíngua.

Uma interlíngua é em origem um falar fruto duma necessidade prática. É usada por falantes fronteiriços entre dois países de línguas próximas. A interlíngua é um elemento útil nas transações de fronteira por exemplo entre a Argentina e o Brasil, chamada ali de portunhol14.

Porém, se se pretender usar essa língua momentânea como modelo para a codificação duma suposta nova língua terá um problema de prestígio social.

Ninguém numa sociedade de classes à europeia vai querer manter esse falar além do estritamente necessário. E vai sim querer aprender corretamente a língua do estado ao qual pertence (e aquela que as classes altas dos respetivos países utilizam).

O uso de línguas tem uma relação complexa com as estruturas de poder que transcende este texto e desviaria o foco do seu assunto principal, que é olhar por baixo do tapete. Por causa disso, fiquemos por enquanto com a ideia de que uma interlíngua desse teor poderá durar 50 ou no máximo até aos 100 anos úteis na era digital mas acabará por desaparecer, fora de usos ritualizados, para evitar duplicidades inúteis.15

As pessoas não são parvas, mas essencialmente práticas no uso das línguas, e ninguém, se puder escolher, vai preferir um sucedâneo mas irá antes diretamente usufruir do original, como acontece com a chicória frente ao café.

No caso da escola galega, o café é claramente castelhano.

Em contraste, uma língua europeia como a nossa anda hoje pelos 1200 anos e continuará a vigorar no futuro. Por isso, se nos permitirem livremente oferecer cafés para todas, também na escola (e quem já experimentou sabe disto), melhor é sempre o café português.

Uma interlíngua é estudada, aliás, como uma armadilha para os utentes que quiserem dominar as duas línguas. Parece que avançam muito rápido ou mesmo acharão que dominam com certo grau de competência as duas línguas, mas a língua ambiental dominante impregna todo o modelo16. No melhor dos casos dominarão apenas uma das línguas: a língua do estado. No pior, nenhuma. Evitarmos essas interferências e decalques sem existirem limites claros entre as duas línguas é complexo e esgotador.

A proposta de escrita inaugurada em 1980 parece-se muito com uma “interlíngua” galega, ou luso-espanhola. É aquilo que podemos chamar de “pão para hoje e fome para amanhã” a respeito das competências reais dos escolares galegos: meia língua (galego) versus língua e meia (castelhano) ou, se quiserem, uma das línguas de pé coxinho e a outra, a língua a sério, com duas pernas e meia.

E sim, no tema da língua houve quem pretendeu conscientemente vender fome como ideia de futuro e uma modelo literário de perna e meia.

Há também quem prefere falar nessa grafia escolar à castelhana como um autêntico Cavalo de Troia17, uma outra imagem esclarecedora.

* * *

Cena quarta – Despolitizar a língua? Um passo em frente, dois passos atrás.18

Assim sendo os nosso pecados originais, cada um os seus, são irreconciliáveis porque partem também de posicionamentos políticos, de maneiras de entender a vida e a sociedade.

Sim, essa palavra que escorrega da boca porque ninguém quer pronunciar. Mas, se até a vida íntima é política (como demonstraram as feministas) como a língua pública não iria ser um assunto da política?

E para falar em política há que falar das origens ou de “quem vem sendo”19 cada uma das partes:

Quem possuía o poder do franquismo após Franco, ou quem mantém a chama da memória do que estes “fizeram” e ainda hoje querem que não se saiba.

Galegos não temos um verdadeiro Museu Nacional Resistência e Liberdade20. As nossas Torres do Tombo21 dispersas e mal localizadas têm às portas fechadas aos investigadores dos excessos da PIDE22. A nossa memória continua resistente e não institucional. O silêncio é clamoroso. Nisso temos uma grande dívida pendente, permanente.

Baste lembrar que o primeiro presidente democrático da Galiza, Afonso R. Castelão (o nosso Teófilo Braga) é lembrado hoje socialmente como um grande pintor, cartoonista e escritor ou até um grande pensador23, mas nunca oficialmente como presidente do governo galego no exílio.24 Passados 80 anos. Presidente inexistente dum governo inexistente.

Mas para darmos mais dados e voltarmos só à língua – Década de 1980:

Uma série de manobras políticas possibilitam o chamado “Decreto de Normalización”, uma lei que em 1983 impõe a grafia exclusiva do castelhano e proíbe os usos do português na Galiza.

Este decreto foi elevado a lei pelas manobras de muitos homens, sim sempre homens,25 do regime político saído do franquismo; citaremos apenas Filgueira Valverde, por nomear uma dessas autoridades públicas do regime franquista que condicionarão o modelo de “oficialidade” do galego26.

Até hoje foram bem pagos por isso. Honras para os franquistas27, silêncios para os democratas republicanos.

Isto traz um outro assunto à tona: um amigo comentava o outro dia como era possível não existirem praticamente biografias a falar criticamente da vida de certos autores galegos colaboracionistas do franquismo, e mais uma vez o silêncio é uma palavra dolorosa na Galiza.

Parece que os membros do fascismo não só fizeram barbaridades, não apenas governaram e roubaram todo o que eles quiseram, não só ocultaram a história dos democratas, mas tiveram bem tempo para apagarem as suas pegadas e até tentar passar por cordeiros na terra dos lobos.

Nesse sentido, livros de atualidade editorial que se debruçam sobre esses silêncios que nos trespassam, como o “Seique” da profª. Susana Sanchez Aríns (disponível em português original28), falam mais de língua e do que “acontece(u) com a Galiza” que qualquer outro artigo que possam ler em revistas especializadas. Justiça, reparação, verdade... Matéria pendente.

Por estes silêncios na Galiza há cordeiros que mostramos os dentes e lobos que aparentam cordialidade. Nomeadamente quando se reduz a questão da língua a um simples debate técnico entre iguais, como sim poderia acontecer noutros países livres entre defensores ou detratores do Novo Acordo, por colocar uma evidência.

No caso dos galegos, em 189429 ou em 2020, só há dois posicionamentos extremos a marcarem o futuro. Posicionamentos que quando levados à pratica moldam-se à mistura, justificam-se ou suavizam-se, sim; com todas as nuances que quiserem e por todo o tipo de razões (laborais, falta de formação, erro de análise, negativa a aceitar a realidade, interesses espúrios ou mesquinhos).

Mas são estes:

Ou defendermos a sério a continuidade e o ensino da língua nacional protegendo e promovendo para isso a sua unidade essencial30; ou continuar a vender chicória e fogos de artifício31que são inoperantes e favorecem o avanço do castelhano.

Ou dito em palavras do prof. Carvalho Calero, só dispomos de duas alternativas: “o galego, ou é galego-português, ou é galego-castelhano, não há outra alternativa”.

Ao que qualquer conhecedor da permanência das interlínguas na era digital permite-nos trocar, sem meias tintas, a ordem dos fatores: “o galego, ou é português-galego ou é castelhano-galego”. O resto em termos históricos tem a data de validade dum iogurte.

* * *

Cena quinta – A vitória das perdedoras, na terra em que ninguém se demite

Se até aqui chegaram, faltam ainda mais uns temas para tratar.

Muito bem, imaginemos que esta foi a situação. Mas o passado, passou, e lá foi e já era...

Mas, e agora, agora quê?

Isto tudo tem as suas consequências no presente, não tem?

Há uma boa notícia: Não há becos sem saída.

Agora toca é gerirmos a derrota entre todas, mas para isso faz falta primeiro recuperar memórias como estas e abrir debates como os atuais. Aceitar que muito aquém de continuar súbditos caladinhos desejamos antes ser cidadãos que falam.

Nisso andamos, e bem encaminhados ao que parece.

O debate é a nossa vitória.

Porque os debates por muito que se pretendam apagar sempre acabam por vir à tona.

E na Galiza, a língua é um debate que arrasta consigo outros debates.

Todos saudáveis, todos possíveis, num país normal.

O debate da língua é também a defesa do direito a existir do povo que a fala. É também um assunto de soberania política, de valores republicanos, de direitos civis, de igualdade social, de desobediência civil, de respeito pelas identidades diversas e pelas comunidades nacionais e sim, até de livre-determinação ou direito a decidir futuros possíveis. E nada disto é ilegal.

Qual debate técnico entre iguais?

2020 foi um bom primeiro passo para limpar o pus das feridas.

Repita-se em 2021.

Haja debates, e eliminem-se os impedimentos no uso da grafia portuguesa.

Mas não nos utilizem nem hoje nem nunca apenas para limpar as suas vergonhas.

Bem sabemos que este é o país onde nunca ninguém se demite. Os responsáveis continuarão a viver do público e a tirar os seus lucros. Não assumirão as suas responsabilidades.32 E contudo poderão aproveitar livremente do espaço que foi criado aos poucos para manter uma língua culta e universal33. A porta está aberta, também para eles, essa é também outra cara da nossa vitória. Aqui não há língua privativa. É assim, português, para todos, para todas.

O português na Galiza nunca será o condomínio privado de ninguém34. É de todas.

Elimine-se pois a discriminação35.

Comecemos pelo princípio mais básico: A palavra lusistas tem de deixar de ser associada a sermos criminosos por delitos de lesa-pátria36 e significar aquilo que é: pessoas preocupadas com o presente e o futuro da língua, aqui, onde nasceu.

Franco acabou, Filgueira acabou. Fraga? Acabou.

Podemos dizer, sim, que a Galiza dos três F já morreu.37

Morreu o demo, acabou-se a peseta38.

* * *

Epígona –Chega de poesia.

Na canção dum grupo de rock galego de 90 ouvia-se: Não temos medo, temos é fome!39. Fome de normalizar a nossa relação com o português e cansaço ao vermos a sua presença oficial permanentemente na corda bamba. Queremos café já, e queremos café já de manhã.

Quarenta anos de autogoverno galego40 são já muitos anos à espera do português, por isso, agora, se faz favor, já sem mais chicória nem mais palavras ao vento: Rádios nas ondas, televisões gratuitas em aberto, oferta de português em todos os centos de ensino, livros nas bibliotecas, opção em informações institucionais41 e nas campanhas oficiais de promoção das línguas.

Lancemos as bases dum futuro melhor. Talvez assim, só talvez, com todos os apoios e ferramentas disponíveis consigamos recuperar a língua e inverter a tendência atual42.

Está tudo pronto nas leis europeias, espanholas e galegas43. E também na prática está tudo por desenvolver a sério. Repito as prioridades: Receção de rádios e televisões portuguesas, paridade legal para quem edita em português, compras de livros e imprensa em português nas bibliotecas,... com destaque para o português no ensino público44 (em que o número de especialistas contratados é ínfimo, claramente ridículo). Acabem já com os fogos de artifício. Urge democratizar e generalizar o livre acesso à língua portuguesa, acesso que por enquanto continua individualizado e condicionado através do castelhano45. Ou dito “à moderna”, passarmos à fase 346 de desconfinamento da língua. Livre trânsito. Sem trânsito condicionado por margens estreitas.

Somos cidadãos da união europeia. Não está escrito em lado nenhum que galegos que vivemos em português tenhamos que ser cidadãos europeus de segunda categoria. Por isso será preciso atender sem mais delongas este assunto num outro patamar. Três são os cenários possíveis: Governo galego pode ratificar o Novo Acordo Ortográfico47; em alternativa pode tornar oficial o português; no mínimo pode considerar verdadeiramente prioritária essa “língua estrangeira” ao lado do atual galego institucional, o que pode ser feito com vontade política como temos visto com o inglês48.

Qualquer um destes três cenários assegura uma igualdade real entre quem quiser continuar a grafar à castelhana e quem contra vento e maré estivemos a tentar viver com normalidade o facto de usarmos a grafia comum. E não só assegurará os direitos dos utentes de português na Galiza, mas maiores e melhores condições de língua ambiental para quem usar a atual norma institucional.

Dará aliás um acesso a esta riqueza também aos castelhano-falantes, muitas vezes grandes esquecidos destes debates e para quem este património comum é língua de herança que podem reclamar e aproveitar para si. Ouvimos dizer que a língua é a única herança que quanto mais partilharmos mais valor nos devolve a todos. Na Galiza, o português é também a única língua promovida por unanimidade em que se uniram as vontades e identidades diversas do nosso país49. Aproveitemos esta vantagem para construirmos uma sociedade coesa.

Binormativismo50 ou cooficialidade, o nome não interessa. Equiparação. É a solução mais simples na atual situação. Já agora, lembra, e muito, à solução proposta pelo prof. Carvalho na década de 80. Agora adaptada ao século XXI: sem impor nada a ninguém permitamos oficialmente ambas as grafias. Partamos a diferença, falemos de igual para igual, haja aceitação e acordo.

Porque ou comemos todos ou há moralidade51.

