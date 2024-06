As razóns da nova marcha da APDR

Nesta ocasión é unha MARCHA CONTRA AS CELULOSAS, porque na APDR non somos alleos á loita contra a instalación de ALTRI no corazón de Galiza; sabemos que esa loita e a que mantemos pola saída de ENCE da Ría, fan parte da loita polo obxectivo común dun futuro digno e sustentábel para as persoas

Hoxe, a Xunta de Galicia, apoia e promove tamén o proxecto de celulosa que a portuguesa ALTRI quere instalar en Palas de Rei, unha fábrica que -máis aló da incidencia ambiental no encoro de Portodemouros, no río Ulla e na Ría de Arousa- vai afectar coas emisións atmosféricas, cheiros e ruído á saúde das persoas e á calidade de vida da comarca, unha comarca que ten na agricultura e na gandería ecolóxicas e no turismo ligado ao camiño de Santiago, o seu medio de vida.

Así pois, sobran as razóns para esta nova Marcha, unha marcha que terá lugar este DOMINGO 16 ás 12 da mañá e que adquire unha dimensión maior que en anos anteriores; nesta ocasión é unha MARCHA CONTRA AS CELULOSAS, porque na APDR non somos alleos á loita contra a instalación de ALTRI no corazón de Galiza; sabemos que esa loita e a que mantemos pola saída de ENCE da Ría, fan parte da loita polo obxectivo común dun futuro digno e sustentábel para as persoas, un futuro baseado na explotación racional dos nosos recursos e incompatíbel co modelo que defende a Xunta de Galicia. Por iso, a elección do noso lema: NIN ENCE NA RÍA, NIN ALTRI NA ULLOA… CELULOSAS FÓRA! Porque este domingo, con máis forza que nunca, e xunto á veciñanza da Ulloa imos berrar CELULOSAS FÓRA DA GALIZA!

Pontevedra, 13 de xuño de 2024