Impossível resistir-se ao fascínio de escoitar do escuro balbordo procedente da profundidade do cosmos por efeito de acontecimentos catastróficos sobre o tecido espaço temporal que mos envolve. A sua detecçom porém é extremamente difícil devido à infrequência de episódios de magnitude suficiente para serem analisados com os sofisticados sistemas construídos para tal fim: umha impressionante rede mundial baseada na técnica da interferometria a incidir sobre um delicado sistema de espelhos receptores. O lençol espaço temporal que nos envolve é enrugado e vacilante.

Por extraordinário que poda parecer o hermético estertor procedente do além que perseguíamos foi já detectado em 21/05/2019 como relatei no meu blogue em Praça1. A proeza requereu a estreita cooperaçom simultânea de três estaçons auscultadores situadas duas delas nos E.U.A. as (LIGO), Laser Interferometry Gravitational waves Observatory, e umha terceira em Itália, (VIRGO), Variability of solar irradiance and Gravity Oscillations. Um prodígio de tecnologia e cooperaçom transnacional.

O acelerado progresso dos artefactos desenhados para perscrutar o universo vai estreitando o campo de percepçom dos estertores cósmicos no tecido espaço temporal em que estamos inseridos. Aquele brutal estertor fora produzido pola transmutaçom energética de 9 massas solares desaparecidas na colossal colisom de dous buracos negros massivos de 66 e 85 massas solares a 17.000 milhons de anos-luz do nosso planeta, quando o universo contava com a metade de idade. O memorável episódio passou aos anais da ciência como GW190521 e serviu de prólogo a um vasto programa de indagaçom do confuso balbordo que nos chega do fundo do cosmos.

Neste singular verao de 2023 o esperto ouvido dos cientistas conseguiu sintonizar finalmente o subtil zunido produzido por longínquos pulsares dispersos por toda a Via Láctea. Após anos de observaçom, cientistas de todo o mundo coordenados polo Observatório Norte-Americano de Nanohertz para Ondas Gravitacionais NANOGrav2, conseguírom sintonizar o longínquo pulso de ondas gravitacionais de baixa frequência que parecem inundar o universo e abrem umha nova janela ao estudo das ondas gravitacionais.

Ao contrário das infrequentes ondas gravitacionais de alta frequência observadas polo sistema LIGO e VIRGO, as ondas de baixa frequência só podem se percebidas mediante um descomunal detector muito mais grande que o nosso planeta. Para suprir esta exigência, os observadores conseguírom adoptar todo um segmento da Via Láctea a maneira de descomunal antena de ondas gravitacionais partindo dessas exóticas estrelas conhecidas como pulsares que balizam como faros a profundidade do cosmos. Agora trás denodados esforços de 15 anos de observaçom, o NANOGrav pudo anunciar ter colectado a informaçom recopilada por 68 pulsares para compor um macro detector baptizado como matriz de tempo de pulsar. Umha insólita façanha prometeica. O Jornal Astrofísico, plataforma especializada em informaçom cosmológica3 destacava a releváncia do acontecimento incluindo um detalhado mapa-múndi da rede de observatórios implicada na investigaçom. Diversas plataformas especializadas na divulgaçom de informaçom cosmológica4 ecoavam a importáncia da notícia.