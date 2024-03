Caamaño & Ameixeiras : Quitar o aire

Este Quitar o aire será lembrado, tamén, coma o disco no que Antía Ameixeiras alixeira a equipaxe de instrumentista virtuosa para estourar definitivamente coma cantora e ingresar en tan selecto clube

Porén, non todo vai ser experimentación. Atopamos no disco tamén pezas canonicamente tradicionais coma Virar as tellas e Xota de vente comigo así coma certos carimbos sonoros marca da casa que xa chantaran no disco de debut. É o caso da querencia polas notas duplas no violín -o caso de Entrudio- seguindo o ronsel do seu admirado Florencio AKA O cego dos Vilares, herdeiro da antiga tradición polifónica de zanfonas e rabeis. Se ese era o plan, ensanchar a fórmula e atopar lugares non explorados sen perder de vista o pasado, misión cumprida.

Non podo rematar sen facer unha breve parada no vocal. Hope Sandoval, Su Garrido Pombo, Beth Gibbons, Guadi Galego, Lisa Hannigan, Adri Lontreira, Lana del Rey, Maria Creuza… Sempre tiven debilidade polas voces femininas que máis alá dun timbre fermoso traían a saudade instalada de fábrica. O tipo de voz capaz de te agatuñar a espiña dorsal até o calafrío. Unha malencolía no cantar que ven no ADN e que non hai coach vocal ao que lla podas mercar. E este Quitar o aire será lembrado, tamén, coma o disco no que Antía Ameixeiras alixeira a equipaxe de instrumentista virtuosa para estourar definitivamente coma cantora e ingresar en tan selecto clube.