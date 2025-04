Cal é a política lingüística do PP de Galicia?

Polas razóns anteditas, unha sacudida como a do candidato Feijó en 2009, opoñéndose ao decreto da lingua no ensino, do Goberno Bipartito, mobilizando o partido na rúa e rompendo o acordo do Plan Xeral de Normalización Lingüística (que o propio partido aprobara), pode facerse excepcionalmente, pero non habitualmente. O PP acusa de “imposición” só en momentos decisivos e busca ese rédito electoral cando detecta nos seus antagonistas posicións das que a maioría da súa base social non participa, ou só participa levemente. Para poder tensar as costuras como en 2009 é imprescindíbel observar unha debilidade táctica importante no adversario.

O mesmo aconteceu no debate televisivo das últimas eleccións autonómicas, en febreiro de 2024. O candidato popular, Afonso Rueda, creu albiscar outra vez a mesma eiva. A aspirante do BNG anunciou como medida principal a derrogación do vixente decreto de ensino, que substituíu o do Bipartito, e Rueda meteuse con absoluta confianza no rudo, como o seu antecesor, intuíndo os beneficios.

Mais o cotián no PP é un discurso amábel, pouco definido, lábil, transmitido por cargos institucionais que poderíamos definir como “pombas”. Porque o obxectivo principal, o terceiro eixo, consiste en converter as institucións creadas para dinamizar a lingua galega en órganos sen acción dinamizadora.