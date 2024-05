Dende 1948 e antes deuse acubillo, baixo laranxeiras e oliveiras, a familias que enraizaron e prenderon espiñentas como cactos. E sen cifras que enumerar nin contos para calar, seguimos a oxidar a vida e a sumar catástrofes

A idea de que hordas amigas se aliasen, para xuntas recuperar as casas para quen tiña as chaves das súas portas desvaneceuse devagar. Entón creceron os valados e agromaron tendas de campaña, e en vez de sementar campos no deserto floreceu o cemento. E con este cimentáronse leis ancoradas en edictos divinos e con nomes ausentes. E esas ausencias serviron para proclamar transferencias e represións e demolicións e óxidos nalgunhas memorias, mais non nas chaves de quen segue a vagar sen rumbo fixo máis con chave.

Dende 1948 e antes deuse acubillo, baixo laranxeiras e oliveiras, a familias que enraizaron e prenderon espiñentas como cactos. E para preservar a auga neses invernadoiros de deserto, cortáronse raíces e circuncidáronse historias, tatuadas no interior das peles que tinxiron os panos das cabezas que as sentían e as das roupas todas que as cubrían. E sen cifras que enumerar nin contos para calar, seguimos a oxidar a vida e a sumar catástrofes.