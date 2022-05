15 de maio: a Nakba

En 1948 o estado de Israel declarou a súa independencia; unha catástrofe para a xente palestina, que dende aquela lembra cada 15 de maio esa Nakba, calamidade, que a deixou sen terra

En 1948 o estado de Israel declarou a súa independencia; unha catástrofe para a xente palestina, que dende aquela lembra cada 15 de maio esa Nakba, calamidade, que a deixou sen terra. Porque, malia a idea de Golda Meir, primeira ministra israelí entre 1969 e 1974, de que non existía o pobo palestino e de que esa terra sen pobo era para un pobo sen terra, antes da instauración do sionismo como estado, xa había xente no país, amais de nomes que devagar desapareceron, como a poboación autóctona, expulsada, arredada ou falsamente asimilada.