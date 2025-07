Con Tellado non hai fallo ningún

O nomeamento de Miguel Tellado como secretario xeral e número dous do PP estatal amosa o nidio xiro ayusista dun PP que confunde o clima político de Madrid e da chamada ”España española” co do conxunto do Estado

O nomeamento de Miguel Tellado como secretario xeral e número dous do PP estatal (máis ben un xeneral secretario, como foi Alvarez Cascos co Aznar de presidente, pois que o ferrolán inclúe no perímetro dos seus poderes as áreas da Organización e da Acción Electoral) amosa o nidio xiro ayusista dun PP que confunde o clima político de Madrid e da chamada ”España española” co do conxunto do Estado e asume a axenda política da extrema dereita de Vox, sen se decatar que a cidadanía (e máis a radicalizada no marco mental da dereita dura) prefire sempre o orixinal á copia.

As malas formas de Tellado (que aprendeu do seu xefe político as habilidades para lle facer oposición á oposición e máis para lle botar a culpa aos demais) partillarán o núcleo duro da dirección estatal perfís militantes do centralismo extremista como o da nova voceira no Congreso, Esther Muñoz, a ideóloga ayusista Alma Ezqurra e a españolista radical Cayetana Alvarez de Toledo. A centralidade e transversalidade das que falou Núñez Feijoo no peche do Congreso estatal semellan ladaíñas dirixidas a eses millóns de electores populares (ducias de milleiros deles na Galicia) que acreditan nos valores liberais e nunha España plurilingüe e pluricultural.