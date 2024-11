Desaprender a violencia machista

Desde Comadres en Rede, o grupo de traballo da Plataforma Feminista Galega de Ames, propomos unha xornada de formación básica especializada, dirixida a mulleres maiores de idade, co obxectivo de ofrecer un marco de comprensión das estratexias do patriarcado que nos fan vulnerables ante a violencia de xénero e a posibilidade de identificar as propias vivencias de violencia

Unha das ferramentas principais é a formación e é por iso que desde Comadres en Rede, o grupo de traballo da Plataforma Feminista Galega de Ames, propomos unha xornada de formación básica especializada, dirixida a mulleres maiores de idade, co obxectivo de ofrecer, por unha banda, un marco de comprensión das estratexias do patriarcado que nos fan vulnerables ante a violencia de xénero e, doutra banda, a posibilidade de identificar as propias vivencias de violencia.

VIOLENCIA MACHISTA: IDENTIFICAR PARA TRANSFORMAR, é un programa que non require formación previa. Aquelas mulleres que o desexen, poden pedir información e inscribirse na dirección de correo pfeministaames@gmail.com. Será en Bertamiráns o sábado 16 de novembro.

Desaprendamos xuntas!