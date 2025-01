Dez anos da Lei Valentim Paz-Andrade: uma oportunidade perdida?

Na sequência das diferentes reações, protestos e conversas entre políticos e membros de algumas organizações da sociedade civil motivadas pela situação linguística na Galiza, a AGAL desfecha o ano 2024 a analisar a Lei Valentim Paz-Andrade, as suas potencialidades e aquilo que está por se implementar.

Após dez anos de esta lei estar em vigor, tanto a oposição na Câmara galega quanto uma parte importante do movimento associativo cultural e linguístico atualmente acham que a implementação real da lei pelo Parlamento da Galiza nunca chegou

A Lei 1/2014, de 24 de março, para o aproveitamento da língua portuguesa e vínculos com a lusofonia, mais conhecida como «Lei Valentim Paz-Andrade», é uma lei do Parlamento da Galiza, aprovada por unanimidade no ano 2014, após ser enviada para o Parlamento galego no ano 2012 como uma iniciativa legislativa popular que contou com o apoio de mais de 17.000 assinaturas. A norma tem o seu nome em reconhecimento ao economista, jurista e escritor galego Valentim Paz-Andrade, defensor da reaproximação entre a norma escrita galega e portuguesa, e que foi homenageado no Dia das Letras Galegas de 2012.

Esta lei, entre outras questões, visa alargar o ensino de português na Galiza, estabelecer como objetivo estratégico as relações em todos os níveis com os países de língua oficial portuguesa e, aliás, favorecer a troca recíproca das emissões de rádio e de televisão entre ambos os países de forma a reforçar as ligações linguísticas e culturais comuns.

Porém, após dez anos de esta lei estar em vigor, tanto a oposição na Câmara galega quanto uma parte importante do movimento associativo cultural e linguístico —que há anos viram na norma uma oportunidade para o galego ganhar atrativo, nomeadamente nas gerações mais jovens, devido à sua conexão com o português— atualmente acham que a implementação real da lei pelo Parlamento da Galiza nunca chegou.

Não podemos esquecer que a própria Associaçom Galega da Língua, a Academia Galega da Língua Portuguesa, a Fundaçom Meendinho, com a adesão da Associaçom de Estudos Galegos enviámos uma carta aberta ao presidente da Junta da Galiza, naquela altura, Alberto Núñez Feijoo, apenas quatro anos após a aprovação da lei, isto é, em 2018, na qual transmitiamos o mal-estar pelo «nulo desenvolvimento jurídico, incumprindo o compromisso adquirido durante a negociação connosco, e com os grupos parlamentares galegos, na altura da sua aprovação pela unanimidade dos deputados. [...] regista-se também um nível de aplicação ínfimo e testemunhal nos âmbitos de atuação previstos na Lei, não indo além de medidas provisórias e parciais, que dão nas vistas, mas carecem de orçamento e garantia de continuidade, dececionando as expectativas geradas e reduzindo ao mínimo a credibilidade do Governo nesta matéria».