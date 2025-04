Diversidade e disrupción na diplomacia vaticana

Unha opción teolóxica que entende a diversidade como elemento constitutivo do catolicismo e representa un cambio disruptivo e potencialmente duradeiro do pontificado de Francisco, quen xa albiscara a deriva cara un escenario internacional marcado por unha pluralidade de centros de gravidade e a crise dos paradigmas civilizacionais exclusivos

A ruptura conceptual do finado Papa coa vella diplomacia vaticana evidénciase na reconfiguración operada no Colexio Cardenalicio, incorporando voces de rexións historicamente marxinadas como Myanmar, Bangladesh, Mongolia ou Papúa Nova Guinea, e no reforzo da autonomía cultural das igrexas locais. Exemplos prácticos desta revolución inclúen as negociacións con China sobre o nomeamento de bispos (2018) e a mediación en conflitos globais como en Sudán do Sur, organizando Francisco en 2019 un retiro espiritual cos líderes rivais Salva Kiir e Riek Machar, chegando a bicar os seus pés nun xesto simbólico de compromiso e rogo a favor da paz e a reconciliación nestas periferias esquecidas.

O futuro de tales orientacións diplomáticas depende do conclave do que deberá saír un novo Papa e das decisións que tome o Colexio Cardinalicio reformulado, pero non completamente reconfigurado, non podendo descartarse un retorno a posturas eurocéntricas. Porén, as mutacións estruturais e conceptuais implementadas poderían deixar unha pegada perenne, posicionando á Igrexa como actor capaz de articular as inquedanzas do Sur Global en temas cruciais como migración, cambio climático e xustiza social. Unha opción teolóxica que entende a diversidade como elemento constitutivo do catolicismo e representa un cambio disruptivo e potencialmente duradeiro do pontificado de Francisco, quen xa albiscara a deriva cara un escenario internacional marcado por unha pluralidade de centros de gravidade e a crise dos paradigmas civilizacionais exclusivos.