Xeopolítica vaticana: O Espírito Santo vai vello, pero agardemos que aínda non chochee

É obvio que aos réximes autoritarios nestes momentos lles interesa un Papa transixente que frene ás masas, que non as predispón contra eles e que, dalgún xeito, lles facilite o camiño cara ás políticas ultraliberais e autoritarias que queren impulsar, cando non, cara a procesos bélicos por invasión a terceiros países como aconteceu con Rusia e Ucraína, con Israel e Gaza, como pode ocorrer con China e Taiwán ou como poida pretender Trump con Groenlandia, aínda que o ten máis difícil porque é Unión Europea. Esa é a batalla á que imos asistir nestes próximos días e que, desde a miña óptica, creo que vai determinar o que ocorra nos próximos anos e o devir da actual situación, comparable, como todo o que acontece a principios de século, coas dúas Guerras Mundiais do século pasado, só que as guerras hoxe líbranse dunha forma menos cruel e incluso menos sangrienta, agás Gaza e Ucraína.

E dentro desta xeopolítica hai unha nova que pode ser interesante, aínda que é evidente que o que acontece na elección de Papa, como moito, probablemente só o saiba o Espírito Santo, se é verdade que os ilumina. Sabemos que isto é unha loita de poder onde non hai unhas maiorías claras. A Igrexa Católica non é, evidentemente, un réxime democrático, pero ten algúns aspectos semellantes: ten os seus partidos internos (Xesuítas, Salesianos, Opus, etc.) que loitan e compiten, obviamente, por chegar ao poder, e xa vemos o impacto que un Papa pode chegar a ter sobre eles, como o caso de Wojtyła, que foi a época de maior crecemento do Opus; conseguiron a prelatura e foi a época na que máis sectas se “normalizaron” na Igrexa Católica.