Bergoglio e as contradicións

A ninguén se lle escapa o difícil que debe ser moverse entre eses seres doutra galaxia, afastados do mundo e de calquera realidade que lles incomode, con todo, cando alguén ten unha actividade pública estará exposto ao que se diga da súa actuación, en todos os sentidos, só que, no caso dun arxentino sobresaliente máis aló de xuízos, a historia complícase

Para quen non vivise séculos na Arxentina, o territorio onde se inventaron as contradicións das contradicións, será moi complicado entender algo do que digo; por iso, vou amodo.

Había Bergoglio exposto a Yorio e a Jalics (curas chamados terceiromundistas, como o pai Mugica, implicados e comprometidos coas loitas populares, activos na Vila do baixo Flores) quitándolles unha especie de foro, a protección eclesiástica para oficiar misa e demais, ou mesmo os denunciara?

Volven abrirse as augas. Bergoglio, sabíase en círculos, era peronista, simpatizante ou militante dun grupo que representaba a ala máis dereitista do peronismo, a temida Guardia de Hierro. Jalics e Yorio eran cristiáns de base, da ala máis esquerdista do peronismo, que sustentaban mesmo a loita armada pola liberación dos nosos pobos. Que había de verdade e que non entre tanto despezamento?

No país que inventou as contradicións das contradicións (ter un presidente salvaxemente liberal que se chame libertario, por exemplo), as discusións duraron moito, e en realidade aínda duran e se incrementarán coa morte de Bergoglio. Chegaron mesmo aos Tribunais, porque o arcebispo foi chamado a declarar polos bebés nados en cativerio e apropiados polos milicos, cousa que dixo descoñecer e que se probou que non era así.

Voces dun lado, voces do outro e, maiormente, interpretacións do ocorrido no período máis dramático da historia arxentina, na noite dos tempos. O premio Nobel da Paz, respectadísimo defensor dos dereitos humanos (o meu querido profesor de Escultura en Belas Artes), don Adolfo Pérez Esquivel, defendeuno en relación ao de Yorio e Jalics. Fixéronse varias películas, a ferida segue aberta.