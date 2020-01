Eleccións galegas 2020: recuperar a ilusión e a confianza

Só se as esquerdas galegas logran transmitir a idea de partillaren unhas ideas comúns claras sobre as necesidades da sociedade galega para os vindeiros catro anos, tras once anos de maioría absolutista do Partido Popular, serán capaces de xerar esa ilusión e confianza gañadoras.

Esas ideas comúns debe ser sinxelas, claras e transversais: doadas de partillar pola maioría social do País, e suficientemente flexibles para que nela caiban articulacións ou enfoques plurais desde sensibilidades igualmente lexítimas. Sobexa cunhas pinceladas: mantermos a dignidade nacional galega nos grandes procesos políticos estatais (negociación do novo sistema de financiamento autonómico, negociación dunha reforma constitucional), defender o noso sistema produtivo e a súa adaptación á transición ecolóxica, redistribuir a riqueza tanto a nível social como territorial nun sentido máis igualitario, compromiso de facer avanzar a igualdade de xénero, garantir un futuro á nosa identidade cultural...

Dúas son as ferramentas para a construción destas ideas: un programa electoral de mínimos sobre o que se pacte unha coalición electoral.

No actual momento, a importancia desta formulación non reside tanto en concretar a axenda política común que se vai someter á confianza do electorado, como no seu contributo a acadar dous obxectivos:

Aumentar a eficacia do voto nun sistema que premia ás forzas maioritarias.

Actuar coa máxima transparencia e o máximo realismo verbo dun electorado de esquerdas que acumula dez anos de frustracións de todo tipo, e cuxas demandas serán moi difíciles de satisfacer no curto prazo, á vista das estreitas marxes de manobra orzamentaria que ten o sector público no noso país.

3. Os atrancos

Os gaños políticos desta proposta compensaría con creces as dificultades de negociación das listas e das liñas programáticas comúns a PSdG, BNG, Unidas Podemos e En Marea.

Porén, son consciente de que, dada a nosa cultura política, esta proposta só podería ser posible se as esquerdas galegas trascendesen catro andazos ideolóxicos ben importantes:

a) O determinismo histórico

Ese determinismo do “agora tócanos a nós”, que tantas veces un escoita nas análises quer do PSOE (no que está presente o determinismo linear derivado da súa posición privilexiada no esquema bipartidista do Réxime de 1978), quer do BNG, onde o determinismo circular, que acredita que o seu éxito electoral depende de ciclos máis amplos de acumulación de forzas, tense expresado recentemente coa consigna “as mareas soben, pero tamén baixan”.

Equivocaríanse ambas organizacións se pensan que, simplesmente con facer o de sempre, a vitoria virá servida en bandexa de prata.

b) O chovinismo político-organizativo.

Este segundo andazo é moi característico das nosas esquerdas, e tanto máis acusado no caso das forzas herdeiras da tradición do marxismo-leninismo de vanguarda, que ocupan o núcleo duro tanto do BNG como de Anova, Izquierda Unida ou Podemos.

Todas partillan historicamente a explotacion do mantra da unidade popular (de esquerda), mais entendida como unidade artellada, controlada e dirixida por unha elite vanguardista que pretende disfrutar en exclusiva dos códigos de acceso aos mandos da Terra Prometida, sen cesións que podan supor impurezas de contido ou transaccións reformistas do mundo real.

O proceso de construción-deconstrución de En Marea, o segundo experimentado apenas en dez anos despois da experiencia de AGE, expresa con clareza os límites desta cultura política. Mais tamén a propia rutura do BNG en 2012 non é senón expresión dese tenso triángulo de amor bizarro que se traba entre a unidade, a pluralidade e vanguarda.

Nun contexto como o descrito arriba, se o que queren é servir ao País e non servirse del, as esquerdas galegas farían ben en deixar de discutir tanto polos postos e demáis perralladas conexas (soldos, liberados, etc.), e centrarse con humildade na mellora das súas formas de conectar, entender e facer política ao servizo da Galiza actual.

c) A lóxica da competitividade electoral a curto prazo

Fronte ás pesadas inercias da acción política mediada pola democracia de mercado, onde o decisivo é manter ou acrescentar incesantemente o apoio electoral da “marca”, é imprescindible potenciar, por unha banda, as lóxicas cooperativas, as accións colectivas non egoístas de apoio mutuo que conectan co mellor e máis vizoso da nosa sociedade (incluído o legado democratizador do 15-M). Por outra, unha visión da política que saiba trascender a escravitude dos prazos cada vez máis reducidos de competición electoral.

d) A procrastinación dos tempos políticos

O cuarto rasgo común é, enfin, ese costume tan arraizado de deixarse arrastrar pola rotina do día a día para que a inercia dos acontecementos tome as non-decisións por nós. Dito abertamente: “currarse un Rajoy”. Non facer política. Non arriscar. Non liderar a sociedade. Deixar que o electorado decida; e cando perdamos, xa nos queixaremos despois de que La Voz mente.

Se algo necesitamos é actuar xa. Facer política. Que as organizacións políticas comecen roldas públicas de contactos, postas en común de visións e expectativas. Non deixar os deberes para máis adiante: o tempo político que nos agarda neste 2020 vai correr moi axiña.

As formas de articulación das conversas son múltiples, mais calquera delas, para ser eficaz, debería propiciar a superación dos atrancos descritos e a busca de mínimos comúns denominadores, mesmo de forma sucesiva: polo feito de partillar goberno, PSdG e Unidos Podemos deberían estar xa falando das eleccións galegas 2020 e partillando unha estratexia común, como corresponde a dous socios de goberno estatal. Pola súa parte, o BNG faría ben en comezar contactos directos con Compromiso ou En Marea. Ningún espazo é máis propicio que este para iniciar a exploración dun programa e unha candidatura electoral conxunta, se se fai con intelixencia e xenerosidade de País.