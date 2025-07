Feijóo elixe compañeiros de viaxe para chegar á Moncloa

As declaracións contraditorias de varios dirixentes do PP a respecto dunha eventual presenza de Vox na equipa gobernamental son foguetes destinados a oficiar unha deliberada cerimonia da confusión para tratar de cadrar un beneficioso círculo electoral: sementar o "voto útil" no electorado do partido de Abascal sen facilitar a mobilización daqueles votantes da esquerda potencialmente abstencionistas. Cabe pensar que os principais factores determinantes da existencia dun hipotético goberno de coalición serán os propios resultados electorais e a vontade decidida da ultradereita para ocupar cadeiras ministeriais. Coa aritmética na man, Feijoo só tería unha posibilidade alternativa: confiar nun escenario semellante ao que se vive hoxe na República portuguesa. Ou sexa: un goberno en solitario con algúns pactos relevantes (orzamentos, como mínimo) cun PSOE no que Pedro Sánchez teña desaparecido da primeira liña. A día de hoxe, tal obxectivo non semella realista, entre outras cousas pola extremada descualificación verbal ("partido corrupto, destrutor de España, defensor da prostitución...") que practica na controversia política diaria.

Hai alguén no actual PP galego capaz de reivindicar a herdanza autonomista do fraguismo? Se, como parece, a resposta é negativa, podemos afirmar que estamos asistindo ao enterro político da cativa singularidade que habitaba na organización que vén hexemonizando anos as institucións do autogoberno galego.

Feijoo está reproducindo a táctica que utilizou na oposición ao goberno bipartito que dirixiu a Xunta entre 2005 e 2009: negativa a pactar unha reforma do Estatuto que proporcionase unha maior capacidade de autogoberno ás institucións galegas; utilización da traxedia incendiaria nos montes como ferramenta para desgastar ao Executivo; carencia de escrúpulos no uso de mentiras contra Touriño e Quintana... Despois de moitos anos, un sector do mundo mediático descubriu que o político dos Peares non encaixa co retrato que tiñan debuxado até a súa chegada á política estatal.

Para quen coñeciamos o seu tránsito anterior pola política galega, o recente Congreso do PP deparou algunha circunstancia significativa. Nos discursos pronunciados ante os afiliados asistentes, o ex-presidente da Xunta ignorou a figura de Manuel Fraga e reivindicou o papel de Aznar na historia recente do seu partido. Se o vello "patriarca" de Vilalba regresara da tumba ficaría abraiado: a consistencia política que se poda predicar do PPdG débelle moito ás achegas que realizou o ex-ministro franquista ("Administración única", "autoidentificación", "Conferencia de Presidentes autonómicos", reforma do Senado, presenza das CCAA nalgúns organismos da UE...) e que nunca aceitou o novo padriño elixido por Feijoo para acompañalo na súa viaxe cara á Moncloa. A pregunta resulta pertinente: hai alguén no actual Partido Popular galego capaz de manifestar unha opinión discrepante co líder estatal e reivindicar a herdanza autonomista do fraguismo? Se, como parece, a resposta é negativa, podemos afirmar que estamos asistindo ao enterro político da cativa singularidade que habitaba na organización que vén hexemonizando, dende hai moitos anos ,as institucións do autogoberno galego.